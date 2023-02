All New Subaru WRX Jadi Sedan Terbaik di Pameran IIMS 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Subaru Indonesia menginformasikan bahwa pihaknya telah mencatatkan hasil positif saat hadir di pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Dalam ajang ini mereka sukses menorehkan dua penghargaan, yang salah satunya dimenangkan oleh All New Subaru WRX.

Menurut laporan resminya, Subaru berhasil membawa pulang dua penghargaan di pameran IIMS 2023. Kedua penghargaan itu adalah IIMS 2023 Best Sedan dan IIMS 2023 Favorite Indonesian Premiere Launch.

IIMS 2023 Best Sedan berhasil dimenangkan oleh All New Subaru WRX. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Chief Operating Officer, Subaru Indonesia Arie Christopher dalam keterangan resminya.

“Subaru menghentak IIMS 2023 dengan meluncurkan ikon rally legendaris Subaru WRX di hari pembukaan. Dengan mesin, desain, dan seluruh fitur terbarunya Subaru WRX mendapatkan respons yang luar biasa,” kata dia dalam rilis yang diterima Tempo.co.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa netizen juga menyukai content #WorldRallyXperimental. Hal tersebut, kata Arie, dilihat dari insight social media yang meningkat hingga di atas 600% selama 10 hari (16-26 Februari) dibandingkan dengan periode yang sama bulan lalu.

Menurut Arie hasil penjualan mobil All New Subaru WRC dan WRX Wagon mampu menorehkan catatan yang positif. Namun sayangnya dirinya belum menyampaikan berapa besara jumlah unit yang sudah terpesan selama IIMS 2023.

Arie hanya mengatakan bahwa ada tiga model utama yang menghasilkan surat pemesanan kendaraan (SPK) terbaik selama pameran IIMS 2023, yakni All New Subaru WRX transmisi manual, All New Subaru WRX Wagon tS (tuned by STI) EyeSight, dan Subaru Forester S EyeSight.

“Selain itu, 7 unit Subaru Forester FOREST-EXPLORER Package juga sangat diminati dan habis sebelum IIMS 2023 berakhir di tanggal 26 Februari 2023,” tutup dia.

