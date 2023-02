Mobil Wuling laku Terjual 1.237 Unit di IIMS 2023, Air ev Terlaris

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors Indonesia mencatatkan penjualan mobil 1.237 unit sepanjang pameran otomotif IIMS 2023 di JIExpo Kemayoran pada 16-26 Februari 2023.

Tak cuma membeli mobil, 1.495 pengunjung pameran melakukan sesi test drive mobil-mobil Wuling.

"Pencapaian yang baik ini tentunya menjadi semangat kami," kata Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Senin, 27 Februari 2023.

Dari total penjualan mobil Wuling tersebut, mobil listrik Wuling Air ev jadi mobil terlaris dengan penjualan 547 unit. Sedangkan Wuling Alvez, yang baru dirilis di pameran tersebut, terjual 163 SPK.

Adapun model mobil Wuling yang paling banyak dicoba di IIMS 2023 adalah Wuling Alvez (671 orang) disusul Wuling Air ev (623).

"Alvez banyak dicoba pengunjung IIMS menunjukkan tingginya rasa penasaran konsumen terhadap compact SUV terbaru tersebut," ucap Dian.

Mobil SUV Wuling Alvez, pesaing Honda HR-V, diluncurkan dengan harga Rp 209 juta untuk tipe SE, Rp 255 juta untuk tipe CE, dan Rp 295 juta untuk tipe EX on the road (OTR) DKI Jakarta.

