1.054 Unit Motor Honda Laku di IIMS 2023, Vario hingga PCX Terlaris

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) meraih total penjualan sebanyak 1.054 unit dalam pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023. Selama 11 hari pameran, lini produk skuter matik Honda menjadi yang paling banyak diburu pengunjung.

"Terima kasih atas kunjungan masyarakat ke booth Honda di IIMS serta kepercayaan memilih jajaran motor Honda dalam menemani aktivitas dan gaya hidup masyarakat," kata General Manager Sales Division Head AHM Didi Kwok, dikutip Tempo, Senin, 27 Februari 2023.

Jajaran produk skutik Honda yang terdiri dari Vario 160, PCX, dan ADV 160 mencatatkan total penjualan sebanyak 421 unit. Sementara untuk model Scoopy dan Vario 125 meraih penjualan sebanyak 393 unit.

X

Dari lini produk big bike Honda, model CB500X menjadi model terlaris dengan total penjualan sebanyak 27 unit. Honad CB500X ini laris manis di IIMS 2023, padahal banderol untuk motor ini hampir menyentuh angka Rp 200 juta.

Kemudian untuk Honda ST 125 Dax juga tidak kalah laris dengan jajaran motor Honda lainnya. ST 125 Dax tercatat terjual 28 unit selama 11 hari pameran IIMS 2023 berlangsung.

Tidak hanya mencetak penjualan yang lumayan, AHM juga meraih penghargaan sebagai The Best Booth Motorcycle >400 sqm di IIMS 2023. Kemudian CRF 250L meraih penghargaan sebagai The Best New Product Launching dan The Best Adventure Trail.

