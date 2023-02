Formula E Bakal Kembali Digelar di Jakarta, Catat Tanggalnya

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang balap mobil listrik Formula E akan kembali digelar di Jakarta pada tanggal 3 dan 4 Juni 2023 di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol. Menjelang perhelatannya, Ikatan Motor Indonesia (IMI) bersama Jakpro mulai mematangkan persiapan Jakarta E-Prix ini.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, promosi Jakarta E-Prix 2023 harus digencarkan secara maksimal, termasuk menjadikan Jakarta E-Prix 2023 bukan hanya sebagai ajang olahraga, melainkan juga sebagai pendorong pembangkit pertumbuhan ekonomi," kata Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo usai rapat persiapan Jakarta E-Prix 2023 di Jakarta, Senin, 27 Februari 2023.

Bamsoet yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI ini mengatakan Jakarta E-Prix 2023 kali ini akan mengusung konsep sport automotive dan entertainment tourism. Jadi, tidak hanya menonton balapan, penonton juga bisa membeli berbagai produk UMKM dan menikmati kawasan Ancol dengan berbagai acara hiburan.

X

"Penampilan DJ Internasional telah disiapkan, termasuk DJ nasional dengan kualitas internasional, DJ Winky. Penampilan DJ bisa disaksikan pada 3 Juni 2023 malam di Concert Hall Ancol Beach City (Ancol Mall) selesai menyaksikan race," ujar dia.

Di tahun lalu, Bamsoet mengatakan bahwa Jakarta E-Prix 2022 berhasil mencatatkan rekor sebagai ajang yang paling banyak ditonton, dengan jumlah kumulatif mencapai 27,6 juta penonton.

Baca Juga: Jakpro Pertanyakan Identitas Persaudaraan Warga Kampung Bayam yang Demo di Balai Kota

Institute for Development of Economic and Finance bahkan menganalisa balap Formula E Jakarta 2022 mampu memberikan dampak ekonomi total Rp 2,638 triliun bagi Jakarta, atau berkontribusi 0,08 persen pada pertumbuhan ekonomi Jakarta 2022.

"Jakarta E-Prix 2022 juga berdampak pada pertumbuhan produk domestik regional bruto sebesar 0,105 persen atau senilai Rp 2,041 triliun. Kita harapkan dampak tersebut akan meningkat pada Jakarta E-Prix 2023," kata dia.

Pilihan Editor: Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.