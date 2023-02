Penjualan Mobil Toyota 1.947 Unit di IIMS 2023, Duo Avanza - Veloz Jadi Mobil Terlaris

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) mencatatkan penjualan mobil 1.947 unit selama sepuluh hari IIMS 2023, yang berakhir Ahad lalu, 27 Februari 2023.

Duo mobil MPV Toyota Avanza dan Toyota Veloz menjadi mobil terlaris dengan catatan penjualan masing-masing 331 unit dan 184 unit atau berkontribusi 26,4 persen dari seluruh model Toyota.

"Kami sangat mengapresiasi antusiasme yang luar biasa positif terhadap berbagai produk dan program yang kami hadirkan selama IIMS 2023," kata Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 28 Februari 2023.

Selain Toyota Avanza dan Veloz, All New Toyota Kijang Innova Zenix juga mencatatkan penjualan mobil yang gemilang, yakni 403 unit untuk tipe Hybrid dan non Hybrid.

MPV terbaru tersebut juga mendapatkan penghargaan The Best Medium MPV di IIMS 2023.

Penjualan mobil listrik Toyota di IIMS 2023 pun meningkat drastis 212 persen dibandingkan IIMS 2022, dengan total 150 SPK. Bahkan mobil listrik murni Toyota bZ4X meraih penghargaan The Best Electric Car di IIMS 2023.

Model mobil Toyota lainnya yang juga berkontribusi besar terhadap penjualan di IIMS 2023 adalah Toyota Raize terjual 265 unit (13,6 persen), Fortuner 184 unit (9,4 persen), serta Rush 181 unit (9,3 persen).

Dalam pameran otomotif IIMS 2023, Toyota spesial menghadirkan All New Agya yang belum lama diluncurkan dan New Corolla Cross GR Sport Hybrid EV. New Corolla Cross GR Sport ini menjadi model GR pertama dengan teknologi Hybrid di Indonesia.

