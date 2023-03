DFSK Catatkan 953 SPK di IIMS 2023, Nilai Transaksi Tembus Rp 270 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - DFSK Indonesia mencatatkan penjualan mobil sebanyak 953 unit sepanjang gelaran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Secara keseluruhan, DFSK mendulang transaksi mencapai Rp 270 miliar selama 11 transaksi pameran IIMS 2023.

"DFSK sangat berterima kasih atas respons dan dukungan terhadap kendaraan-kendaraan DFSK yang luar biasa didapatkan selama IIMS 2023," kata Marketing Head PT Sokonindo Automobile Achmad Rofiqi dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 1 Maret 2023.

Dari total penjualan mobil itu, kendaraan listrik DFSK menjadi yang terlaris dengan kontribusi mencapai 55 persen dari total SPK di IIMS 2023. Sementara untuk kendaraan bermesin konvensional menyumbang 45 persen dari total penjualan mobil DFSK.

X

Dari sisi kuantitas, kendaraan niaga listrik DFSK Gelora E meraih total SPK sebanyak 516 unit. Kemudian untuk DFSK Super Cab meraih penjualan mobil sebanyak 229 unit sepanjang pameran IIMS 2023.

Sedangkan untuk kendaraan penumpang, DFSK Gelora membukukan penjualan sebanyak 122 SPK. Sementara untuk DFSK Glroy 560 dan DFSK Glory i-Auto masing-masing menacatatkan penjualan mobil sebanyak 53 unit dan 33 unit selama pameran berlangsung.

Baca Juga: Jumlah Mobil Listrik di Jawa Barat Capai 3 Ribu Unit

DFSK juga meraih penghargaan IIMS 2023 untuk Gelora E sebagai The Most Affordable EV Commercial Car alias Kendaraan Niaga Berbasis Listrik Paling Terjangkau. DFSK Gelora E sendiri dibanderol dengan harga mulai dari Rp 350 juta on the road (OTR) DKI Jakarta dan diklaim sebagai yang termurah di kelasnya.

Pilihan Editor: Spesifikasi 2 Moge Suryo Utomo, Harley Davidson dan Kawasaki ER6

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto