SPBU Swasta Shell, BP dan Vivo juga Naikkan Harga BBM per 1 Maret 2023, Ini Daftarnya

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan SPBU swasta kompak menaikkan harga BBM per hari ini, 1 Maret 2023, juga Pertamina.

Shell Indonesia menyesuaikan harga BBM untuk sejumlah produknya kecuali diesel di SPBU. BBM Shell Super naik harga dari Rp 13.950 menjadi Rp 13.990 per liter dan Shell V-Power naik dari Rp 14.620 menjadi Rp 14.890.

Kemudian harga BBM Shell V-Power Nitro+ naik dari Rp 14.980 menjadi Rp 15.240, lalu Shell V-Power Diesel justru turun harga dari Rp 16.980 menjadi Rp 16.000 per liter.

BP Indonesia juga menaikkan harga BP 90 dari Rp 13.400 menjadi Rp 14.110 per liter di SPBU. Kemudian BP 92 atau setara Pertamax, naik harga dari Rp 13.500 menjadi Rp 14.200.

BP 95 yang dipasarkan di wilayah Jawa Timur juga dikerek harganya dari Rp 14.490 menjadi Rp 14.690, diikuti harga BP Ultimate dari Rp 14.620 menjadi Rp 14.890 per liter.

Adapun BBM BP Diesel turun harga dari Rp 16.260 menjadi Rp 15.070 per liter.

Harga BBM di SPBU PT Vivo Energy Indonesia juga berubah, seperti BBM Revvo 92 naik dari Rp 13.800 menjadi Rp 14.000 per liter dan Revvo 95 naik dari Rp 14.470 menjadi Rp 14.700.

BBM Revvo 90 atau setara Pertalite turun harga dari Rp 13.710 per liter menjadi Rp 13.400.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Shell, BP, dan Vivo per 1 Maret 2023:

Shell

Shell Super: Rp 13.990 per liter

Shell V-Power: Rp 14.890 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp 16.000 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp 15.240 per liter

BP

BP 90: Rp 14.110 per liter

BP 92: Rp 14.200 per liter

BP 95: Rp 14.690 per liter (Jawa Timur)

BP Ultimate: Rp 14.890 per liter

BP Diesel: Rp 15.070 per liter

Vivo

Revvo 90: Rp 13.400 per liter

Revvo 92: Rp 14.000 per liter

Revvo 95: Rp 14.700 per liter.

