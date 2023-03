Penjualan Mobil Hyundai di IIMS 2923 Bisa 1.560 Unit, Stargazer Mobil Terlaris

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) membukukan penjualan mobil sebanyak 1.560 unit di IIMS 2023. Kontribusi terbesar didominasi dua model mobil andalannya, yakni Stargazer dan Hyundai Creta.

Selama 11 hari pameran otomotif itu berlangsung, Hyundai Stargazer mencatatkan penjualan mobil 747 unit (50 persen dari total SPK) dan Hyundai Creta 522 unit.

"Kami mengapresiasi animo luar biasa dari konsumen terhadap partisipasi Hyundai di IIMS 2023," kata President Director PT HMID WooJune Cha dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Jumat, 3 Maret 2023.

X

Hyundai juga mencatatkan 3.636 orang yang melakukan sesi test drive, 1.252 pengunjung di antaranya test drive mobil listrik Ioniq 5, 779 test drive Creta, dan 656 test drive Hyundai Stargazer.

Dalam pameran otomotif IIMS 2023 pada 16-26 Februari lalu, Hyundai meraih penghargaan Best Outdoor Activity untuk test drive. Sedangkan mobil SUV premium Hyundai Palisade meraih penghargaan Best Big SUV serta Stargazer menyabet Best Low MPV.

Pilihan Editor: First Drive Hyundai Stargazer: MPV Rasa SUV

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.