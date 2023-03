3 Koleksi Mobil Wahyu Kenzo Kena Sita, Ada Alphard dan BMW M4

TEMPO.CO, Jakarta - Wahyu Kenzo atau Dinar Wahyu Septian Dyfrig dilaporkan melakukan penipuan robot trading Auto Trade Gold (ATG). Crazy rich Surabaya tersebut akhirnya ditangkap pihak berwajib pada Sabtu, 4 Maret 2023.

Kabar tersebut dipaparkan langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Toni Hermanto. Ia mengatakan bahwa Wahyu Kenzo melakukan tindakan penipuan kepada 25 ribu orang, dengan jumlah kerugian sebesar Rp 9 triliun.

Kini Polresta Malang Kota telah menyita koleksi mobil Wahyu Kenzo sebanyak tiga unit, yakni model BMW M4, Toyota Kijang Innova dan Alphard. Saat ini ketiga mobil tersebut sudah terparkir di Mapolresta Malang Kota.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa ketiga koleksi mobil crazy rich Surabaya tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Bhudi Hermanto mengatakan bahwa tiga mobil itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga Wahyu Kenzo.

Penangkapan crazy rich Surabaya itu berawal ketika dirinya memerintahkan anak buahnya bernama Raymond Inovan untuk datang menemui korban MY guna mempresentasikan mengenai robot ATG.

"Setelah dipresentasikan, korban memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang," kata Kapolresta Malang Komisaris Besar Budi Hermanto dikutip Tempo.co pada hari ini, Kamis, 9 Maret 2023.

Usai melihat adanya profit, MY memutuskan untuk melakukan penarikan awal sebesar US$ 25 ribu pada 7 Januari 2022. Namun usaha tersebut gagal, karena jumlahnya dinilai terlalu besar. Situs itu menyarankan untuk mengambil US$ 2 ribu saja, namun itu pun tetap gagal dengan alasan maintenance server.

Kondisi ini membuat MY mencoba untuk menghubungi Wahyu Kenzo untuk meminta penjelasan terkait penarikan uangnya. Namun usahanya tidak membuahkan hasil, sehingga MY memutuskan untuk melaporkan Wahyu Kenzo ke Polresta Malang pada 21 September 2022.

Wahyu Kenzo sendiri sempat mengumbar foto bersama sejumlah mobil mewah, yakni Rolls-Royce, jip Mercedes-Benz Brabus dan Ferrari. Tidak diketahui secara pasti apakah mobil mewah itu adalah miliknya atau bukan.

