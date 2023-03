All New Agya Hadir di GJAW 2023, Harganya Mulai Rp 167,9 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor membawa mobil LCGC All New Agya dalam pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2023 yang dimulai hari ini, Jumat, 10 Maret 2023.

Toyota juga memamerkan All New Agya GR Sport terbarunya.

Sebenarnya, Toyota Indonesia sudah memperkenalkan All New Agya dan Agya GR Sport pada Februari lalu. Namun baru saat ini Toyota menginformasikan harga jual mobil tersebut.

Marketing Director PT Toyota Astra Motor Anton Jimmy Suwandy mengabarkan harga mobil LCGC All New Toyota Agya mulai Rp 167,9 juta sampai Rp 191,4 juta. Sedangkan All New Agya GR Sport dipatok Rp 237,5 juta hingga Rp 257 juta.

“Dua produk ini memiliki platform, mesin, transmisi, dan suspensi baru. Kami lakukan spesial tunning dari sisi power sterring. Handlingnya lebih superior, safety ditingkatkan,” kata dia di arena GJAW 2023, JCC, Senayan, Jakarta.

Anton Jimmy Suwandy menjelaskan mobil baru terseut menggunakan mesin baru 1.200 cc, yang mampu mengelurkan tenaga 88 ps. Konsumsi BBM diklaim lebih irit, yakni 1:21 km.

Mobil perkotaan LCGC All New Agya mendapatkan penyempurnaan menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi mesin dan menghemat BBM tapi dengan performa lebih baik. New Agya dilengkapi mesin baru berkode WA-VE, instalasi 3 silinder berkapasitas 1.200 cc, didukung teknologi Dual VVT-i.

Di atas kertas, tenaganya mencapai 86,7 hp pada 6.000 rpm dan torsi 113 Nm pada 4.500 rpm. Seluruh performa dikerahkan ke roda depan menggunakan transmisi CVT yang lebih ringkas, kompak, dan efisien.

Menggunakan platform baru, All New Toyota Agya kian lincah yang mencegah terjadinya bodi roll dan menjanjikan pengendalian lebih baik. Torsion beam juga lebih kaku. Electronic Power Steering (EPS) turut ditingkatkan agar mudah dikendalikan.

