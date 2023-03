Mobil Listrik Lexus RZ Diperkenalkan di GJAW 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil listrik All New Lexus RZ diboyong diperkenalkan di Gaikindo Jakarta Autoweek (GJAW) yang berlangsung pada 10-19 Maret 2023 di Jakarta Convention Center (JCC). Lexus Indonesia menyampaikan akan mengumpulkan data konsumen yang berminta untuk membelinya.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma mengatakan bahwa keikutsertaan Lexus di GJAW 2023 merupakan sebuah momentum untuk memperlihatkan langkah konkret visi elektrifikasi Lexus dalam merealisasikan carbon-neutral society.

"Setelah bulan lalu kami resmi meluncurkan All New Lexus RX, kali ini kami memperkenalkan All New Lexus RZ yang merupakan Lexus First Dedicated BEV Model secara eksklusif kepada pengunjung dan Lexus Enthusiast," kata Bansar di Jakarta.

Dia menambahkan bahwa di GIIAS 2022 tahun lalu Lexus Indonesia menghadirkan mobil konsep “Lexus LF-Z Electrified Concept” yang merupakan simbol transformasi “The Next Generation of Lexus”. Mobil ini akhirnya terealisasi melalui The All New Lexus RZ.

"Tentunya, dengan kehadiran kendaraan listrik yang semakin lengkap dan beragam juga menunjukkan komitmen Lexus dalam memberikan kemewahan yang personal (Making Luxury Personal),” ujar dia.

Hadirnya All New RZ ini pun semakin melengkapi Lexus Medium Luxury SUV, yang menyediakan kendaraan elektrifikasi paling lengkap mulai dari Hybrid Electric, Plug-in Hybrid Electric, dan kini Battery Electric di All New RZ.

"Bagi konsumen yang berminat kami akan data terlebih dahulu. Saat ini belum ada rencana untuk menjualnya. Kami akan lihat respons dari calon konsumen," tutur dia.

All New RZ mengaplikasikan konsep Tazuna Cockpit untuk meningkatkan koneksi pengemudi dengan kendaraan. Kemudian, khusus untuk material pada jok mobil model ini, Lexus menggunakan bahan ultrasuede yang merepresentasikan sustainability sebagai bagian dari kontribusi Lexus untuk merealisasikan carbon neutrality society.

