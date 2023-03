All New Toyota Agya Siap Mudik Lebaran, Ini Skema Kredit Auto2000

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil LCGC All New Toyota Agya dan versi sporty All New Agya GR Sport telah world premiere bulan lalu. Keduanya pun siap digeber pulang mudik Lebaran 2023 pada April nanti.

Dealer mobil terbesar Toyota, Auto2000, membuka program pembelian secara kredit dengan fleksibilitas yang tinggi, yakni down payment (DP) mulai 20 persen dengan tenor angsuran hingga 5 tahun.

“Bulan depan kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, harapannya dengan pesan sekarang konsumen bisa membawa mobil baru pada lebaran nanti,” kata , Aftersales Business Division Head Auto2000 Nur Imansyah Tara, dikutip hari ini, Sabtu, 11 Maret 2023.

Keduanya memakai mesin baru 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i bertenaga 88 PS dan torsi 113 Nm. Tersedia pilihan transmisi manual 5-speed dan otomatis CVT untuk kemudahan mobilitas penggunanya.

All New Toyota Agya dan All New Toyota Agya GR Sport memiliki liama tipe, yakni All Agya E M/T, Agya G M/T, Agya G CVT, Agya GR Sport M/T, dan Agya GR Sport CVT.

Terdapat tujuh pilihan warna mobil baru All New Toyota Agya, yakni White, Silver, Gray, Black, Yellow, Red, dan Orange.

Khusus tipe Agya GR Sport hanya ada opsi warna White, Black, Yellow, Red, serta two-tone atap hitam untuk warna White dan Red.

Berikut skema kredit All New Toyota Agya dan All New Agya GR Sport 2023:

ALL NEW AGYA 1.2 G CVT

OTR Jakarta Plat B = 191.400.000

TDP = 40.430.000

Angsuran = 4.281.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

ALL NEW AGYA 1.2 G M/T

OTR Jakarta Plat B = 175.400.000

TDP = 37.230.000

Angsuran = 3.952.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

ALL NEW AGYA 1.2 E M/T

OTR Jakarta Plat B = 167.900.000

TDP = 35.730.000

Angsuran = 3.783.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

ALL NEW AGYA 1.2 GR CVT ONE TONE

OTR Jakarta Plat B = 253.500.000

TDP = 52.850.000

Angsuran = 5.603.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

ALL NEW AGYA 1.2 GR CVT TWO TONE

OTR Jakarta Plat B = 256.000.000

TDP = 53.350.000

Angsuran = 5.658.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

ALL NEW AGYA 1.2 GR M/T ONE TONE

OTR Jakarta Plat B = 237.500.000

TDP = 49.650.000

Angsuran = 5.288.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

ALL NEW AGYA 1.2 GR M/T TWO TONE

OTR Jakarta Plat B = 240.000.000

TDP = 50.150.000

Angsuran = 5.344.000 x 60 (5 Tahun ADDB).

"Syarat dan ketentuan berlaku, harga tidak mengikat dan untuk penjelasan lebih lengkap dapat mengunjungi cabang Auto2000 terdekat," ucap Nur Imansyah Tara.

