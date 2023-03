Test Drive All New Agya: Kabin Nyaman, Tarikan Gas Responsif

TEMPO.CO, Jakarta - Tempo berkesempatan menjajal langsung atau test drive mobil LCGC All New Agya hari ini, Senin, 13 Maret 2023, di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Mobil All New Toyota Agya yang dijajal adalah tipe G. Bila dibandingkan dengan versi lamanya, Tempo merasakan perbedaan pada saat masuk kabin. Ruangan kabin mobil baru ini cukup nyaman, termasuk di kursi pengemudi.

Jok pengemudi cukup empuk dan tidak terlalu sempit bagi pengendara dengan tinggi badan 170-175 cm. Jarak kepala dengan atap mobil tidak terlalu dekat dengan visibilitas yang cukup baik.

Tempo tidak memiliki kesempatan menjajal fitur Power Mode pada mobil LCGC terbaru ini. Teknologi tersebut dapat menambah akselerasi pada mobil. Namun kondisi jalanan di kawasan GBK tidak memadai untuk ngebut dengan All New Agya.

Fitur Power Mode dihadirkan PT Toyota Astra Motor untuk memberikan pengalaman baru bagi pengendara All New Agya.

“(Mobil) Ini menjanjikan total package yang lebih baik dan menawarkan perfect value for money untuk sebuah exciting city car,” kata Marketing Director PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy beberapa waktu lalu.

Performa Mesin

Tempo hanya mencoba akselerasi sekitar 80 km/jam. Saat berada di kecepatan itu, All New Agya tetap nyaman untuk dikendarai. Sedangkan handling-nya enak ketika dibawa manuver.

All New Agya dibekali new engine 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 88 PS dan torsi 113 Nm. Improvement di putaran mesin rendah sehingga menghasilkan power agility yang lebih baik, dan tetap irit dengan konsumsi bensin.

Tarikan gas All New Agya terbilang responsif meski pedal gas belum diinjak secara maksimal. Setidaknya, peningkatannya cukup terasa bila dibandingkan dengan Toyota Agya versi lama.

Sebagai mobil LCGC terbaru, All New Agya menawarkan kabin dan performa mesin yang lebih baik dibandingkan dengan versi lamanya. Toyota Astra Motor juga memberikan peningkatan pada fiturnya, termasuk Power Mode yang telah kami singgung di atas.

All New Agya cocok dikendarai di jalanan perkotaan di Indonesia sehingga bisa bersaing dengan Honda Brio.

Tempo juga melakukan test drive varian Toyota All New Agya GR Sport. Mobil sporty ini memiliki responsifibilitas yang lebih tinggi ketimbang LCGC All New Agya.

Harga keduanya juga memiliki selisih cukup jauh. Namun, tingkat kenyamanannya tidak berbeda jauh dengan All New Agya.

