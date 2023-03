Chery Omoda 5 Siap Dirakit Lokal, Pengiriman Mulai April

TEMPO.CO, Jakarta - PT Chery Sales Indonesia Indonesia (CSI), Agen Pemegang Merek (APM) Chery di Indonesia, menyampaikan telah memulai persiapan produksi perakitan Omoda 5, di Indonesia. Persiapan yang dilakukan adalah melakukan trial line production.

Presiden T CSI Shawn Xu mengatakan bahwa perakitan Omoda 5 akan dilakukan di pabrik rekanan PT CSI. Sedangkan trial line production yang dilakukan adalah dengan unit Omoda 5 berwarna Two-tone White Howlite Black. Setelah dilakukan persiapan ini, maka Omoda 5 siap untuk diproduksi massal.

“Tujuan Trial Line Production ini untuk melatih para pekerja pabrik dan kemudian mengkonfirmasi perangkat assembly (tool and jig) sebagai bentuk persiapan sebelum CSI memproduksi massal Omoda 5 di Indonesia,” kata Shawn Xu, dalam keterangan resmi, Rabu, 15 Maret 2023.

Shawn mengklaim dari trial line production yang dilakukan, seluruhnya berjalan dengan normal. Menurut dia, setelah part tiba pada 16 Maret, dijadwalkan pada 20 Maret mendatang produksi Omoda 5 akan dapat dimulai.

“Untuk persiapan yang kami lakukan ini termasuk pengiriman part sudah kami persiapkan jauh hari dan sesuai dengan jadwal,” ujarnya.

Chery Indonesia akan melakukan seremoni serah terima Omoda 5 untuk 100 dari 300 unit pertama yang terpesan pada April 2023. Sisanya akan dilakukan sesuai antrean.

Chery Omoda 5 saat ini sedang dipamerkan di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 10-19 Maret 2023, tepatnya di booth Chery yang terletak di Assembly Hall AS 3, Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta. Omoda 5 ditawarkan dalam dua tipe, Omoda 5 Z (Rp 329 juta) dan Omoda 5 RZ (Rp 399,8 juta). Harga tersebut berlaku on the road DKI Jakarta.

