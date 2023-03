Nyck de Vries Gagal Ikut FP3 Formula 1 GP Jeddah karena Masalah Mesin

TEMPO.CO, Jakarta - Nasib apes menimpa pembalap AlphaTauri Nyck de Vries menjelang sesi latihan bebas ketiga (FP3) Formula 1 GP Jeddah. Pembalap asal Belanda itu gagal mengikusi sesi FP3 karena isu kerusakan pada power unitnya.

Mengutip laman resmi formula1.com, tim akan mengganti power unit pada mobil mantan juara dunia F2 dan Formula E itu. Artinya, de Vries hanya memiliki waktu dua jam untuk membereskan mobilnya sebelum mengikuti sesi kualifikasi.

unfortunately, we’ve detected an issue on @nyckdevries’ car and we are now changing his PU.

as a result, he won’t be participating in FP3 pic.twitter.com/dJ8Rr7kvIs