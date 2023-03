Fuso Driver Gathering 2023, Ada Safety Driving Clinic untuk Sopir Truk

TEMPO.CO, Jakarta - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) menyelenggarakan Fuso Drivers Gathering 2023 di area parkir Sentul International Circuit Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu lalu, 18 Maret 2023.

PT KTB adalah distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) di Indonesia.

Fuso Drivers Gathering 2023 diadakan untuk meningkatkan keterampilan profesional para sopir truk. Pertemuan tersebut disertai sesi safety driving clinic yang diikuti kurang lebih 100 sopir truk dari Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat.

"Mitsubishi Fuso mengutamakan keselamatan para pengemudi truk. FUSO Driver Gathering ini akan menjadi ajang untuk berbagi pengetahuan teknis tentang produk FUSO Euro4 dengan para pengemudi truk secara langsung," kata Vice President PT KTB Aji Jaya, dikutip hari ini, Senin, 20 Maret 2023.

Safety driving clinic Mitsubishi Fuso diadakan bekerjasama dengan para ahli dari Indonesia Driving Institute. Para ahli memberikan kesempatan kepada para pengemudi untuk belajar mengemudikan truk Fuso Euro4 dengan benar dan aman.

Pelatihan tersebut untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya dan meningkatkan efisiensi penggunaan BBM.

Para sopir truk juga mengikuti driving contest, yang melombakan keahlian mereka dalam empat kategori: Best Maneuver Challenge, Best Parking Challenge, Best Safety Driving and Best Time Trial.

Acara Fuso Driver Gathering berlangsung hingga malam hari yang diakhiri dengan pemberian penghargaan untuk para pemenang driver contest di 4 kategori.

