Daftar Harga Motor Listrik Penerima Insentif, Ada yang di Bawah Rp 10 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memberlakukan insentif motor listrik Rp 7 juta mulai 20 Maret 2023. Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk tahun 2023 hingga 2024 mencapai Rp 7 triliun.

Pada 2023, total motor listrik baru yang mendapatkan insentif sebanyak 200 ribu unit. Sedangkan motor listrik konversi 50 ribu unit. Angka ini bertambah di 2024 menjadi 600 ribu unit untuk motor listrik baru dan 150 ribu unit motor listrik konversi.

Sementara itu, terdapat delapan produsen motor listrik yang memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di minimal 40 persen untuk mengikuti program insentif motor listrik ini.

Di antaranya adalah Gesits, Selis, Smoot, Volta, dan Viar.

Berikut ini adalah harga motor listrik sebelum dan sesudah mendapatkan insentif berdasarkan penelusuran Tempo dari website resmi masing-masing merek.

Gesits:

- Gesits G1 Rp 28,97 juta menjadi Rp 21,97 juta

- Gesits Raya G Rp 27,99 juta ((Rp 20,99 juta)

Selis:

- Go Plus Rp 26,999 juta - Rp 34,99 juta

(Rp 19,999 juta - Rp 27,999 juta)

- New Scootic Rp 13,5 juta (Rp 6,5 juta)

- Agats Rp 14,999 juta - Rp 25,99 juta

(Rp 7,999 juta - Rp 18,99 juta)

- E-Max Rp 15,5 juta (Rp 8,5 juta)

- New Balis Rp 48 juta (Rp 41 juta)

Smoot:

- Zuzu Rp 19,9 juta (Rp 12,9 juta)

- Tembur Rp 18,5 juta (11,5 juta)

Volta:

- Volta 401 Rp 16,95 juta (Rp 9,95 juta)

Viar:

- Viar memiliki tiga line up scooter listrik yakni New Q1, N1, dan N2. Namun kami belum mendapatkan harga resmi motor listrik ini.

