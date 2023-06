Taiwan Excellence Sukses Pamerkan 21 Produk Unggulan di INAPA 2023

Iklan

INFO NASIONAL - Taiwan Excellence dengan bangga memamerkan dan memperkenalkan sejumlah produk-produk terkemuka asal Taiwan yang telah memenangkan penghargaan Taiwan Excellence Awards dalam pameran otomotif Indonesia International Auto Parts, Accessories and Vehicle Equip Exhibition (INAPA) 2023, yang diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, pada tanggal 24-26 Mei 2023.

INAPA 2023 menjadi platform yang luar biasa bagi para inovator industri otomotif Taiwan untuk memamerkan produk-produk mereka yang telah diakui secara internasional. Taiwan Excellence Awards, yang diberikan oleh Kementerian Ekonomi Taiwan, merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi di negara ini dan mengakui keunggulan dalam inovasi, desain, dan kualitas produk.

Para perusahaan industri otomotif asal Taiwan yang ikut berpartisi dalam event INAPA 2023, merasa bangga karena dapat membawa produk-produk unggulan Taiwan ke Indonesia. Mereka berharap dapat memperkenalkan teknologi dan inovasi terbaru kepada para profesional otomotif, serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

“Pada pameran ini, kami mengundang 14 perusahaan yang menghadirkan produk terbaik yang memenangkan kompetisi produk di Taiwan. Mengapa Taiwan? Utamanya keunggulan Taiwan bagus di setiap produknya, dan esensi dari setiap produk kami memiliki nilai art. Anda bisa melihat itu. Dan beberapa produk kami juga mudah digunakan,” kata John C. Chen selaku Ambassador of Taipei Economic and Trade Office (TETO) in Indonesia.

Sejumlah perusahaan asal Taiwan dan produk-produk otomotif mereka yang dipamerkan dalam event INAPA 2023 meliputi Aeonmotor, Sinpro Electronics, Noodoe, MSI Technology (Micro Star International), dan Conquer Electronics, yang memperkenalkan kendaraan listrik, motor kendaraan listrik, sistem manajemen pengisian kendaraan listrik, solusi transportasi umum bus listrik pintar, dan skring sirkuit kendaraan listrik.

Kemudian ada juga Mitac Digital Technology, Everfocus Electronics, dan Chimei Motor Electronics, yang meluncurkan solusi manajemen video dalam kendaraan, kaca spion elektronik, dan sistem bantuan diferensial roda AI untuk kendaraan komersial di titik tikungan buta (blindspot), yang dapat diterapkan pada berbagai kendaraan dan dapat meningkatkan keselamatan berkendara.

Selanjutnya ada 3D mats dari Formosa Saint Jose Corp, Kenda, Cub Electronics, Zealio Electronics, Lucidity Enterprise, FK Lubricants dari Ban Hon International yang memperkenalkan suku cadang mobil seperti alas mobil (car mat) 3D, ban, sistem deteksi tekanan ban untuk kendaraan komersial, door sill plate, lampu belakang led, oli mesin, dan suku cadang mobil lainnya dapat meningkatkan kualitas dan kenyamanan berkendara.

Dengan memenangkan Taiwan Excellence Awards, produk-produk tersebut telah membuktikan keunggulan dan inovasi yang dilakukan oleh industri otomotif Taiwan. Mereka mencerminkan standar kualitas yang tinggi, teknologi mutakhir, dan komitmen terhadap keberlanjutan.

“Produk Aeonmotor saya yakin bisa diminati di Indonesia. Terutama, Presiden Indonesia Jokowi tengah gencar mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, untuk mengurangi emisi karbon. Lalu ada juga produk dari Noodoe, pengisi daya kendaraan listrik. Itu 2 contoh dari 21 produk yang kami hadirkan. Saya harap semua orang menikmati, kami perkenalkan produk-produk untuk masa depan,” tukas John C. Chen.

Selain memamerkan produk-produk unggulan, di Paviliun Taiwan Excellence juga terdapat sejumlah kegiatan menarik selama pameran INAPA 2023 diselenggarakan, antara lain yaitu demonstrasi produk, sesi presentasi, dan pertemuan bisnis. Para pengunjung memiliki kesempatan langka untuk berinteraksi langsung dengan para ahli dan inovator industri otomotif dari Taiwan.

Bagi para perusahaan otomotif asal Taiwan, acara INAPA 2023 merupakan momen yang tak tergantikan untuk menjalin kemitraan bisnis dengan perusahaan otomotif, pemasok suku cadang, dan distributor di Indonesia. Mereka dengan bangga menampilkan solusi terbaik dan menawarkan kesempatan untuk kerjasama yang saling menguntungkan.

Untuk diketahui, acara Konferensi Pers yang diselenggarakan di Pavilion Taiwan Excellence dalam event pameran INAPA 2023 tersebut juga turut dihadiri oleh Frank Lu selaku Economic Division Director of Taipei Economic and Trade Office in Indonesia, serta Ms. Tiffany Wang selaku Manager of Taiwan Trade Center, Jakarta.(*)