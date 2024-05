Selain Spionam, Berikut Sederet Aplikasi Perizinan Milik Kementerian Perhubungan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengingatkan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk aktif mengecek data kelayakan kendaraan di aplikasi Spionam Kementerian Perhubungan. "(Cek) bus mana yang lolos penilaian melalui aplikasi Spionam. Sehingga, tidak terjadi (kecelakaan),” kata Sandiaga dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Kemenparekraf, Senin, 13 Mei 2024

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kecelakaan bus Trans Putera Fajar yang membawa rombongan study tour siswa SMK Lingga Kencana mengalami kecelakaan di Subang, Jawa Barat, Sabtu malam, 11 Mei 2024. Kecelakaan maut tersebut menyebabkan 12 orang tewas dan 17 orang mengalami luka berat.

Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda atau SPIONAM merupakan layanan Kementerian Perhubungan untuk memberikan kemudahan operator dalam mengajukan perizinan di bidang angkutan dan multimoda. Dikutip dari Hubdat.dephub.go.id, SPIONAM juga mencantumkan masa berlaku uji kendaraan hingga keabsahan angkutan barang, angkutan orang dalam trayek, maupun angkutan orang tidak dalam trayek.

Kementerian Perhubungan tidak hanya menyediakan aplikasi Spionam dalam melayani perizinan. Kementerian Perhubungan memiliki sejumlah aplikasi guna meningkatkan pelayanan bidang transportasi. Berikut beberapa aplikasi pelayanan di Kementerian Perhubungan.

1. AIR-SDP

Aplikasi Informasi dan Registrasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau AIR-SDP adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk membantu proses perizinan penyelenggaraan sungai, danau dan penyeberangan di lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

2. VTA online

VTA online adalah layanan uji tipe kendaraan bermotor yang menerbitkan dan mencetak Sertifikasi Uji Tipe (SUT) dan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) dengan proses yang singkat. Melalui aplikasi ini, SUT dan SRUT diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap.

3. Si Andalan

Aplikasi Si Andalan adalah sebuah sistem pelayanan perizinan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Saat ini pengurusan perizinan Andalalin dibagi menjadi tiga klaster, yakni perizinan untuk klaster bangkitan lalin yang rendah untuk pengurusan pembangunan seperti pertokoan, ruko, restoran, SPBU. Kemudian ada klaster bangkitan sedang seperti pembangunan mall serta klaster bangkitan lalin yang tinggi untuk pembangunan seperti kawasan industri.

4. Teman Bus

Teman Bus adalah kependekan dari Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal, dan Nyaman. Teman Bus merupakan pengembangan angkutan umum massal yang dirancang untuk mengintervensi pengembangan angkutan umum perkotaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Digulirkannya program ini harapannya adalah semakin banyak masyarakat yang menggunakan angkutan umum.

5. E-Ticketing

E-Ticketing memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi darat dalam memperoleh tiket perjalanan. Saat ini penumpang angkutan darat dapat memperoleh tiket dengan aplikasi E-Ticketing melalui beberapa mitra diantaranya Bank Mandiri, DPP Organda (DOKU, Alfamart, bosbis.com).

Selain itu, Kementerian Perhubungan memiliki sejumlah aplikasi lain yang melayani berbagai macam perizinan, seperti SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) Online, SRUT-RB (Sertifikat Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun) Online, E-SMK, dan TDBUPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Perlengkapan Jalan). Serta aplikasi MyPerintis, MyKSPN, DIPASS, e-Tilang, SIwasOps, hingga SIPAJA.

Kemudian ada aplikasi SIPERKAPAL (Sistem Perawatan dan Pemeliharaan Kapal), SIJUKA (Sistem Pengajuan Perizinan Kapal Asing), SIMLALA (Sistem Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut), SITOLAUT (Sistem informasi Tol Laut), dan SIPERINTIS (Sistem Pencatatan Kinerja Kapal Perintis). Sementara di sektor transportasi udara, Direktorat Perhubungan memiliki aplikasi SIDOPI-GO yang berfungsi untuk memudahkan proses registrasi drone sekaligus sertifikasi pilot drone.

