Dealer Buka Pemesanan Wuling Almaz RS, Harga Mulai Rp 369,8 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Dealer Wuling Jakarta mengungkap harga dari mobil baru Wuling Almaz RS melalui akun Instagram resminya, @dealerwuling.jakarta. Dalam postingannya, disebutkan bahwa mobil tersebut sudah tersedia.

“Wuling Cibubur, ready stock Almaz RS,” cuit akun @dealerwuling.jakarta, Senin, 8 Maret 2021.

Dalam postingan juga disebutkan bahwa Almaz RS hadir dalam dua model, yakni EX dan Pro, termasuk harganya. Untuk model EX ditawarkan dalam empat pilihan, yaitu Wuling Almaz RS 1.5T EX (5 penumpang), EX Plus (5 penumpang), EX (7 penumpang) dan EX plus (7 penumpang).

Sementara untuk varian Pro, hadir dengan dua pilihan untuk konsumen yang terdiri dari Wuling Almaz RS 1.5T Pro dengan pelek 17 inci dan 18 inci. Almaz RS mengisi segmen SUV medium yang berhadapan dengan sejumlah pemain seperti Honda CR-V, Nissan X-Trail, dan Mazda CX-5.

Berikut daftar lengkap harga Almaz RS:

Wuling Almaz RS 1.5T EX (5 penumpang) Rp 369,8 jutan

Wuling Almaz RS 1.5T EX Plus (5 penumpang) Rp 377,8 jutan

Wuling Almaz RS 1.5T EX (7 penumpang) Rp 379,8 jutan

Wuling Almaz RS 1.5T EX Plus (7 penumpang) Rp 387,8 jutan

Wuling Almaz RS 1.5T Pro (pelek 17 inci) Rp 397,8 jutan

Wuling Alamz RS 1.5T Pro (pelek 18 inci) Rp 399,8 jutan.