Sepekan Diluncurkan, Toyota Raize Laku 1.269 Unit

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor menjelaskan bahwa Toyota Raize mendapatkan respons positif dari masyarakat Indonesia.

Dalam waktu sepekan sejak diluncurkan pada 30 April 2021, pemesanan Toyota Raize sudah mencapai 1.269 unit.

"Ini tentu pencapaian positif, mengingat target kami per bulan adalah 2.000 unit," kata Anton Jimmi Suwandy, Direktur Pemasaran PT TAM di Jakarta, 7 April 2021.

Menurut Anton, kontribusi terbesar adalah varian GR Sport yang mencapai 80 persen. Dari angka itu, GR Sport dan GR Sport TSS masing-masing 40 persen. Sedangkan sisanya disumbang varian 1.0T G.

Anton menambahkan bawah saat ini pemesanan tertinggi masih didominasi dari Pulau Jawa. "Biasanya nanti luar Jawa juga akan meningkat," ujar dia.

Berikut ini daftar lengkap harga mobil Toyota Raize per 30 April 2021 (On the Road DKI Jakarta)

RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE 219,900,000

RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE 222,200,000

RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE 233,100,000

RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE 235,400,000

RAIZE 1.0T GR CVT ONE TONE 244,700,000

RAIZE 1.0T GR CVT TWO TONE 247,000,000

RAIZE 1.0T GR CVT TSS ONE TONE 263,700,000

RAIZE 1.0T GR CVT TSS TWO TONE 265,900,000

