BMW dan MINI Pastikan Bawa Model Mobil Terbaru di GIIAS 2021

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group Indonesia mengonfirmasi akan hadir dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2021. Dalam pameran tahunan ini, BMW Group dipastikan bakal menampilkan sejumlah mobil terbaru dari merek BMW dan MINI.

"Persiapan sudah matang dan akan hadir kendaraan terbaru BMW dan MINI, serta penawaran menarik untuk pelanggan," kata Vice President Corporate Communications BMW Group Indonesia, Jodie O'tania saat dihubungi Tempo hari ini, Selasa, 12 Oktober 2021.

Adapun sejumlah model terbaru BMW di Indonesia antara lain, BMW 320i alias The 3, The New 4, dan BMW M Series. Sementara dari merek MINI, mungkin akan hadir model Mini 3-Door, MINI 5-Door, hingga MINI John Cooper Works.

Sebagai informasi, GIIAS 2021 akan berlangsung pada 11 hingga 21 November 2021. Pameran otomotif tahunan ini akan digelar di Indonesia Convention Center (ICE), BSD City, Tangerang.

Dalam pelaksanaan GIIAS tahun ini, Gaikindo akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, pengunjung yang datang juga dibatasi hanya 50 persen.

Ketua III Gaikindo sekaligus Ketua Penyelenggara GIIAS, Rizwan Alamsjah menyebutkan bahwa pengunjung nantinya hanya bisa membeli tiket secara online melalui paltform GIIAS Auto360.

