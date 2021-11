Astra Financial Sponsor Utama GIIAS 2021, Boyong 7 Lembaga Jasa Keuangan

Reporter: Non Koresponden

Astra Financial Dukung UMKM Hasil Program CSR GIIAS Jakarta 2019

TEMPO.CO, Jakarta — Awal November 2021 Astra Financial & Logistic mengumumkan kembalinya lembaga keuangan swasta itu sebagai sponsor utama (Platinum) GIIAS 2021 (Gaikindo Indonesia International Auto Show).

Sukses menjadi sponsor utama pameran otomotif GIIAS 2018 dan 2019, tahun ini Astra Financial kembali dengan tema tahun ini bertajuk Beyond Infinity. Astra Financial & Logistic siap menjadi partner kesejahteraan masyarakat melalui berbagai layanan keuangan.

“Kami tentu bangga dan mendukung pertumbuhan tersebut melalui berbagai program dari layanan keuangan yang memudahkan pengunjung dalam hal pembiayaan, asuransi serta pembayaran digital,” ucap Director-In-Charge Astra Financial & Logistic Suparno Djasmin dalam siaran persnya hari ini, Senin, 1 November 2021.

Pameran otomotif tahunan GIIAS 2021 akan dihelat pada 11-21 November 2021 di ICE (Indonesia Convention Exhibition) BSD City, Banten.

Suparno Djasmin menjelaskan Astra Financial & Logistic akan membawa 7 Lembaga Jasa Keuangan di bawah naungannya ke GIIAS 2021, seperti ACC, FIFGROUP, TAF, Asuransi Astra, AstraLife, dan pendatang baru di tahun 2021 yaitu MauCash dan AstraPay.

HEDWIGE | JOBPIE

Baca: Astra Financial Cetak Kenaikan Laba 28 Persen