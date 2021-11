First Impression New Mitsubishi Xpander, Tampilan Berubah Luar Dalam

New Mitsubishi Xpander 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi meluncurkan New Mitsubishi Xpander bersamaan dengan New Xpander Cross. Tempo berkesempatan untuk melihat secara langsung unit New Xpander dan kami juga akan memberikan kesan pertama terhadap mobil baru ini.

First impression kami terhadap New Xpander, cukup mengejutkan karena mobil ini benar-benar mengalami perubahan yang signifikan, baik dari sisi eksterior maupun interiornya. Fascia dari small MPV ini terlihat pangling berkat penggunaan desain grille dan bumper depan baru, serta lampu depannya yang menggunakan desain T-Shape LED. Kemudian ukuran velgnya pun sekarang lebih besar, dari semula 16 inci menjadi 17 inci, ditambah dengan desain baru.

Kemudian bagian belakangnya menampilkan bumper baru dengan tailgate garnish. Kemudian lampu belakangnya menampilkan kombinasi dengan lampu sein dan lampu mundur. Mitsubishi Xpander baru ini juga sudah dilengkapi electric tailgate door handle.

New Mitsubishi Xpander 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

Tampilan interior yang mewah dan premium terlihat dari pembaruan bagian kabinnya. Bagian dasbor dan door trim-nya sekarang sudah dilapisi soft pad dan roda kemudinya menggunakan yang lebih baru. Bagian interior mobil ini dibalut dengan kombinasi Black & Brown dan Black Dark Beige.

Unit yang kami review ini adalah tipe Ultimate. Head unitnya berukuran 8 inci sama dengan tipe Sport, sedangkan tipe GLS dan Exceed ukuran head unitnya 7 inci. Kemudian AC-nya sudah digital, panel meternya didesain lebih modern, dan satu lagi yang berbeda pada model terbaru ini adalah hadirnya arm rest pada kursi baris kedua, lengkap dengan cup holder di atasnya. Arm rest ini bisa dilipat juga untuk memperluas kapasitas joknya.

Sektor dapur pacunya tidak berubah, masih menggunakan mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve yang mampu menghasilkan tenaga 105 PS pada 6.000 rpm dan torsinya mencapai 141 Nm di 4.000 rpm. Namun transmisi yang digunakan sekarang sudah menggunakan CVT. Masih tersedia juga pilihan transmisi manual pada tipe Sport, Exceed, dan GLS.

New Mitsubishi Xpander 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

Tidak ketinggalan sejumlah fitur keselamatan pada New Xpander seperti Dual SRS Airbags, struktur bodi RISE, New Speed Sensitive Automatic Door Lock, ew Electric Parking Brake with Brake Auto Hold, ASC, ABS-EBD dengan BA, ESS, Hill Start Assist. Untuk ASC, BA, dan HSA nantinya akan tersedia pada varian GLS hingga Ultimate CVT.

Mitsubishi New Xpander hadir dalam enam varian, yakni Ultimate CVT, Sport CVT, Sport M/T, Exceed CVT, Exceed M/T, GLS CVT, dan GLS M/T. Ada enam opsi warna juga, yakni Quartz White Pearl, Jet Black Mica, Blade Silver Metallic, Deep Bronze Metallic, Red Metallic, dan Graphite Gray Metallic.

Soal harga, PT MMKSI masih belum mengungkapkan harga resmi dari Mitsubishi Xpander facelift ini. Rencananya, harga mobil baru ini akan diumumkan dalam pameran GIIAS 2021 pada 11 November mendatang.

Baca: New Mitsubishi Xpander dan New Xpander Cross Dirilis, Ini Jadwal Pengirimannya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.