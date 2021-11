Kesan Pertama New Mitsubishi Xpander Cross, Interiornya Lebih Premium

New Mitsubishi Xpander Cross 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - New Mitsubishi Xpander Cross resmi hadir di pasar Indonesia bersamaan dengan New Xpander. Berbeda dengan New Xpander, perubahan interior dan eksterior mobil baru Xpander Cross ini tidak terlalu banyak.

Saat Tempo melihat langsung unit dari Xpander Cross, ubahan eksteriornya hanya ada pada penggunaan desain grille dengan balutan kelir Black Metallic. Sedangkan velgnya berukuran 17 inci dengan menggunakan model two-tone alloy wheel.

Barulah pada bagian interiornya terdapat perubahan yang cukup signifikan. Bagian kabin New Xpander Cross ini dibalut kombinasi warna navy dan hitam. Kemudian dasbornya menggunakan desain Horizontal Axis dengan soft touch dan terdapat panel instrumen baru serta door trim yang kini sudah menggunakan soft pad.

Ukuran head unitnya lebih besar, dari yang semula 7 inci menjadi 9 inci. Desain warna pada kluster meter kini juga sudah diperbarui dengan penggunaan layar LCD. Selain itu terdapat floor console dengan arm rest baru dan di kursi baris kedua dilengkapi arm rest dengan cup holder. Sistem AC pada Xpander Cross terbaru ini juga sudah digital. Desain setirnya juga sudah baru lengkap dengan tombol pengaturan audio dan beberapa pengaturan lain.

SUV terbaru ini juga sudah dilengkapi sejumlah fitur keselamatan seperti Electronic Parking Brake + Brake Auto Hold (BAH), Cruise Control, Speed Sensing Door Lock, Auto Stop and Go, RISE Body, Hill Start Assist, Active Stability Control, hingga Emergency Stop Signal (ESS).

New Mitsubishi Xpander Cross tersedia dalam tiga varian, yakni Premium Package CVT, CVT, dan MT. Mobil baru ini hadir dalam lima pilihan warna, yakni Quartz White Pearl, Jet Black Mica, Blade Silver Metallic, Sunrise Orange Metallic, dan Graphite Gray Metallic. Harga mobil ini baru akan diungkapkan pada ajang GIIAS 2021 tanggal 11 November mendatang.

