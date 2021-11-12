Jumat, 12 November 2021
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FP1 Moto3 Valencia: Unggul dari Rider Indonesian Racing, Andi Gilang di P16

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Editor:

Rafif Rahedian

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  • Andi Gilang. (Foto: Honda Team Asia)

    Andi Gilang. (Foto: Honda Team Asia)

    TEMPO.CO, Jakarta - Andi Farid Izdihar alias Andi Gilang baru saja menyelesaikan sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto3 Valencia pada Jumat, 12 November 2021. Dirinya mampu menorehkan catatan waktu lebih cepat dari rider Indonesian Racing, Jeremy Alcoba.

    Dalam kesempatan ini, Andi Gilang terbilang cukup impresif setelah menempati urutan ke-16 lewat catatan waktu 1 menit 40.366 detik. Pembalap Honda Team Asia tersebut hanya kalah 0.072 detik dari Stefano Nepa untuk bisa masuk zona 15 besar.

    Bila dibandingkan dengan Alcoba, rider asal Sulawesi Selatan tersebut mampu unggul kurang lebih 0.400 detik. Ini bisa menjadi modal yang cukup baik untuk meraih poin pada balapan terakhirnya di Moto3 2021 bersama Honda Team Asia.

    Andi Gilang sendiri diketahui gagal membawa pulang poin di seri balapan Algarve, Portugal, pekan lalu. Itu terjadi ketika dirinya hanya mampu finis di urutan ke-22. Hal itu membuatnya gagal mencatatkan poin dalam dua balapan beruntun.

    Hasil ini membuat dirinya turun satu peringkat ke posisi 29 di klasemen sementara Moto3 2021. Sampai seri balapan ke-17 musim ini, pembalap Tanah Air tersebut hanya mampu mengantongi 4 poin.

    Alcoba sendiri diketahui hanya mampu menempati urutn ke-24 di FP1 Moto3 Valencia 2021. Wakil tim pabrikan Indonesian Racing ini memiliki catatan waktu 1 menit 40.766 detik.

    Sementara itu, Izan Guevara (Valresa GASGAS Aspar Team) berhasil menjadi pembalap tercepat di FP1 Moto3 Valencia. Dirinya mampu mengungguli Darryn Binder (Petronas Sprinta Racing) dengan selisih waktu 0.048 dan 0.193 detik dari Andrea Migno (Rivacold Snipers Team).

    Hasil FP1 Moto3 Valencia 2021

    Pos.

    Rider

    Tim

    Waktu

    Selisih 1st/Prev.

    1

    Izan GUEVARA

    Valresa GASGAS Aspar Team

    1'39.561

    2

    Darryn BINDER

    Petronas Sprinta Racing

    1'39.609

    0.048 / 0.048

    3

    Andrea MIGNO

    Rivacold Snipers Team

    1'39.754

    0.193 / 0.145

    4

    Filip SALAC

    CarXpert PruestelGP

    1'39.770

    0.209 / 0.016

    5

    Pedro ACOSTA

    Red Bull KTM Ajo

    1'39.893

    0.332 / 0.123

    6

    Yuki KUNII

    Honda Team Asia

    1'39.997

    0.436 / 0.104

    7

    Romano FENATI

    Sterilgarda Max Racing Team

    1'40.034

    0.473 / 0.037

    8

    Ayumu SASAKI

    Red Bull KTM Tech 3

    1'40.039

    0.478 / 0.005

    9

    Sergio GARCIA

    Valresa GASGAS Aspar Team

    1'40.058

    0.497 / 0.019

    10

    John MCPHEE

    Petronas Sprinta Racing

    1'40.082

    0.521 / 0.024

    11

    Niccolò ANTONELLI

    Avintia VR46

    1'40.087

    0.526 / 0.005

    12

    Adrian FERNANDEZ

    Sterilgarda Max Racing Team

    1'40.144

    0.583 / 0.057

    13

    Carlos TATAY

    Avintia Esponsorama Moto3

    1'40.223

    0.662 / 0.079

    14

    Deniz ÖNCÜ

    Red Bull KTM Tech 3

    1'40.253

    0.692 / 0.030

    15

    Stefano NEPA

    BOE Owlride

    1'40.294

    0.733 / 0.041

    16

    Andi Farid IZDIHAR

    Honda Team Asia

    1'40.366

    0.805 / 0.072

    17

    Riccardo ROSSI

    BOE Owlride

    1'40.421

    0.860 / 0.055

    18

    Jaume MASIA

    Red Bull KTM Ajo

    1'40.465

    0.904 / 0.044

    19

    Ryusei YAMANAKA

    CarXpert PruestelGP

    1'40.591

    1.030 / 0.126

    20

    Joel KELSO

    CIP Green Power

    1'40.651

    1.090 / 0.060

    21

    Kaito TOBA

    CIP Green Power

    1'40.671

    1.110 / 0.020

    22

    Xavier ARTIGAS

    Leopard Racing

    1'40.680

    1.119 / 0.009

    23

    Alberto SURRA

    Rivacold Snipers Team

    1'40.697

    1.136 / 0.017

    24

    Jeremy ALCOBA

    Indonesian Racing Gresini Moto3

    1'40.766

    1.205 / 0.069

    25

    Lorenzo FELLON

    SIC58 Squadra Corse

    1'40.822

    1.261 / 0.056

    26

    Jose Antonio RUEDA

    Indonesian Racing Gresini Moto3

    1'40.864

    1.303 / 0.042

    27

    Dennis FOGGIA

    Leopard Racing

    1'40.975

    1.414 / 0.111

    28

    Tatsuki SUZUKI

    SIC58 Squadra Corse

    1'41.676

    2.115 / 0.701

    Baca: Andi Gilang Berambisi Raih Hasil Terbaik pada Penampilan Terakhir Moto3 2021

    MOTOGP

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  • Andi Gilang
  • Indonesian Racing
  • Moto3
  • Valencia
  • Jeremy Alcoba
  • Honda Team Asia

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