FP1 Moto3 Valencia: Unggul dari Rider Indonesian Racing, Andi Gilang di P16

TEMPO.CO, Jakarta - Andi Farid Izdihar alias Andi Gilang baru saja menyelesaikan sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto3 Valencia pada Jumat, 12 November 2021. Dirinya mampu menorehkan catatan waktu lebih cepat dari rider Indonesian Racing, Jeremy Alcoba.
Dalam kesempatan ini, Andi Gilang terbilang cukup impresif setelah menempati urutan ke-16 lewat catatan waktu 1 menit 40.366 detik. Pembalap Honda Team Asia tersebut hanya kalah 0.072 detik dari Stefano Nepa untuk bisa masuk zona 15 besar.
Bila dibandingkan dengan Alcoba, rider asal Sulawesi Selatan tersebut mampu unggul kurang lebih 0.400 detik. Ini bisa menjadi modal yang cukup baik untuk meraih poin pada balapan terakhirnya di Moto3 2021 bersama Honda Team Asia.
Andi Gilang sendiri diketahui gagal membawa pulang poin di seri balapan Algarve, Portugal, pekan lalu. Itu terjadi ketika dirinya hanya mampu finis di urutan ke-22. Hal itu membuatnya gagal mencatatkan poin dalam dua balapan beruntun.
Hasil ini membuat dirinya turun satu peringkat ke posisi 29 di klasemen sementara Moto3 2021. Sampai seri balapan ke-17 musim ini, pembalap Tanah Air tersebut hanya mampu mengantongi 4 poin.
Alcoba sendiri diketahui hanya mampu menempati urutn ke-24 di FP1 Moto3 Valencia 2021. Wakil tim pabrikan Indonesian Racing ini memiliki catatan waktu 1 menit 40.766 detik.
Sementara itu, Izan Guevara (Valresa GASGAS Aspar Team) berhasil menjadi pembalap tercepat di FP1 Moto3 Valencia. Dirinya mampu mengungguli Darryn Binder (Petronas Sprinta Racing) dengan selisih waktu 0.048 dan 0.193 detik dari Andrea Migno (Rivacold Snipers Team).
Hasil FP1 Moto3 Valencia 2021
Pos.
Rider
Tim
Waktu
Selisih 1st/Prev.
1
Izan GUEVARA
Valresa GASGAS Aspar Team
1'39.561
2
Darryn BINDER
Petronas Sprinta Racing
1'39.609
0.048 / 0.048
3
Andrea MIGNO
Rivacold Snipers Team
1'39.754
0.193 / 0.145
4
Filip SALAC
CarXpert PruestelGP
1'39.770
0.209 / 0.016
5
Pedro ACOSTA
Red Bull KTM Ajo
1'39.893
0.332 / 0.123
6
Yuki KUNII
Honda Team Asia
1'39.997
0.436 / 0.104
7
Romano FENATI
Sterilgarda Max Racing Team
1'40.034
0.473 / 0.037
8
Ayumu SASAKI
Red Bull KTM Tech 3
1'40.039
0.478 / 0.005
9
Sergio GARCIA
Valresa GASGAS Aspar Team
1'40.058
0.497 / 0.019
10
John MCPHEE
Petronas Sprinta Racing
1'40.082
0.521 / 0.024
11
Niccolò ANTONELLI
Avintia VR46
1'40.087
0.526 / 0.005
12
Adrian FERNANDEZ
Sterilgarda Max Racing Team
1'40.144
0.583 / 0.057
13
Carlos TATAY
Avintia Esponsorama Moto3
1'40.223
0.662 / 0.079
14
Deniz ÖNCÜ
Red Bull KTM Tech 3
1'40.253
0.692 / 0.030
15
Stefano NEPA
BOE Owlride
1'40.294
0.733 / 0.041
16
Andi Farid IZDIHAR
Honda Team Asia
1'40.366
0.805 / 0.072
17
Riccardo ROSSI
BOE Owlride
1'40.421
0.860 / 0.055
18
Jaume MASIA
Red Bull KTM Ajo
1'40.465
0.904 / 0.044
19
Ryusei YAMANAKA
CarXpert PruestelGP
1'40.591
1.030 / 0.126
20
Joel KELSO
CIP Green Power
1'40.651
1.090 / 0.060
21
Kaito TOBA
CIP Green Power
1'40.671
1.110 / 0.020
22
Xavier ARTIGAS
Leopard Racing
1'40.680
1.119 / 0.009
23
Alberto SURRA
Rivacold Snipers Team
1'40.697
1.136 / 0.017
24
Jeremy ALCOBA
Indonesian Racing Gresini Moto3
1'40.766
1.205 / 0.069
25
Lorenzo FELLON
SIC58 Squadra Corse
1'40.822
1.261 / 0.056
26
Jose Antonio RUEDA
Indonesian Racing Gresini Moto3
1'40.864
1.303 / 0.042
27
Dennis FOGGIA
Leopard Racing
1'40.975
1.414 / 0.111
28
Tatsuki SUZUKI
SIC58 Squadra Corse
1'41.676
2.115 / 0.701
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