Inilah Promo Mobil Baru Hyundai Creta di GIIAS 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi meluncurkan SUV terbarunya, yakni Hyundai Creta di pameran GIIAS 2021.

Mobil baru tersebut cukup menarik perhatian para pengunjung GIIAS 2021, terlihat dari jumlah pesanannya sudah tembus ratusan unit hingga hari keempat perhelatan pameran otomotif tahunan ini.

"Dari hari ke hari, kami melihat bahwa pemesanan atas Hyundai CRETA terus meningkat," kata Chief Operating Officer PT HMID Makmur dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 16 November 2021.

Tingginya minat konsumen terhadap mobil baru Hyundai Creta ini tidak terlepas dari sejumlah program purna jual yang diberikan HMID.

Program tersebut meliputi garansi dasar selama 3+1 tahun atau 100.000 km, gratis biaya jasa perawatan selama 5 tahun atau 75.000 km, gratis 24 jam Roadside Assistance, ketersediaan Hyundai Genuine Accessories yang terdiri dari 12 item, hingga opsi untuk memperpanjang garansi setiap pembelian Creta melalui platform Click to Buy.

Promo lainnya adalah pelanggan yang pre-booking pada November 2021 akan mendapatkan gratis biaya suku cadang untuk perawatan berkala selama 3+1 tahun atau 60.000 km, gratis pick up and delivery service unit selama 3+1 tahun di diler resmi Hyundai. Bahkan kesempatan mendapatkan paket perjalanan ke Korea Selatan untuk 100 pelanggan dan karya spesial dari kolaborasi eksklusif Hyundai X Erica.

Mobil baru Hyundai Creta dipasarkan dalam 10 varian warna, yakni Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Grey Metallic, Midnight Black Pearl, Glowing Silver Metallic, Galaxy Blue Pearl, Dragon Red Pearl, Magnetic Silver Metallic with Black Roof, Dragon Red Pearl with Black Roof, dan Creamy White Pearl with Black Roof.

Berikut daftar lengkap harga Hyundai Creta on the road (OTR) DKI Jakarta:

Hyundai Creta Active 6-speed MT: Rp 279.000.000

Hyundai Creta Trend 6-speed MT : Rp 299.000.000

Hyundai Creta Trend IVT: Rp 319.000.000

Hyundai Creta Style IVT: Rp 359.000.000

Hyundai Creta Prime IVT: Rp 397.500.000

Hyundai Creta Prime IVT Two Tone Roof: Rp 399.000.000.

