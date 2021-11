115 Tahun Lalu Kelahiran Soichiro Honda, Legenda Anak Tukang Pandai Pesi

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 17 November 1906 merupakan kelahiran Soichiro Honda, pengusaha dan penemu asal Jepang, yang bergerak di bidang pengembangan dan produksi industri moped, sepeda motor, dan mobil. Mengutip dari Astrumpeople.com, ia merupakan pendiri perusahaan dan perusahaan mobil Honda Motor Co., Inc. di AS dan Jepang. Soichiro Honda adalah pencipta model sepeda motor dan mobil populer: Super Cub, Civic, Accord, Prelude, dan lain-lain. Dia adalah pemilik status miliaran dolar.

Gihei Honda yang merupakan ayah dari Soichi Honda merupakan pandai besi setempat serta memiliki keterampilan dalam melakukan banyak hal, termasuk menjadi dokter gigi ketika dibutuhkan. Ibunya bernama Mika merupakan seorang penenun.

Meskipun hanya hidup sederhana, tapi Gihei Honda, menanamkan etika kerja keras dan cinta akan hal-hal mekanis kepada anak-anaknya. Petualangan dan tekad Soichiro Honda untuk mengeksplorasi perkembangan teknologi baru berakar pada masa kecilnya.

Honda mulai bekerja sebagai mekanik di Tokyo pada usia 15 tahun dan enam tahun kemudian membuka bengkel sendiri di Hamamatsu. Pada saat yang sama, ia mulai membangun dan mengendarai mobil balap. Melansir dari Britannica.com, sebelum Perang Dunia II ia menyempurnakan teknik untuk membuat cincin piston, salah satu dari lebih dari 100 patennya, dan selama perang perusahaannya, Tokai Seiki, memproduksi mesin untuk pesawat terbang dan untuk angkatan laut Jepang.

Setelah menjual bisnis itu ke Toyota Motor Corporation pada 1945. Tokai Seiki didirikan oleh Soichiro untuk memproduksi ring piston. Meskipun perusahaannya berkembang, namun sedikit mengalami masalah karena serangan bom masa perang dan gempa bumi yang menghancurkan perusahaan tersebut. Sisa-sisa bisnis yang hancur dijual dan dengan hasilnya digunakan untuk membentuk perusahaan baru, Honda Technical Research Institute.

Perusahaan yang baru dibentuk ini berhasil dengan memproduksi sepeda motor ringan yang ditenagai oleh mesin kecil namun sangat efisien. Melansir dari Honda.co.uk, Soichiro Honda memelopori desain dan komponen mesin baru sementara rekannya, Fujisawa Takeo, mengawasi keuangan dan operasi pemasaran perusahaan. Pada 1959 perusahaan Honda telah menjadi pembuat sepeda motor terkemuka di dunia.

VALMAI ALZENA KARLA

