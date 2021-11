Inovasi Hyundai bersama Indonesia di GIIAS 2021

INFO AUTO – Kehadiran PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 menjadi pusat perhatian. Mengusung tema “Indonesia: Into the Spotlight of Innovations”, para pengunjung dapat merasakan inovasi yang didorong Hyundai untuk lebih meningkatkan dan membawa perubahan bagi industri otomotif Indonesia.

Pada pameran yang terselenggara pada 11 - 21 November, Hyundai menempati booth terbesar di atas area seluas 2.479 meter yang terletak di Hall 5-6, ICE, BSD City. Area booth terbagi menjadi zona lini produk unggulan saat ini, zona produk dan inovasi terbaru, zona masa depan ekosistem Electric Vehicle (EV) Hyundai, zona korporasi, dan zona interaktif.

Pada setiap booth, pengunjung dapat melihat sejauh mana inovasi yang tengah dikembangkan Hyundai di Indonesia. Misalnya pada layar LED di zona korporasi menampilkan progres pabrik Hyundai di Cikarang yang telah memasuki tahap akhir pembangunan, serta melihat proses manufaktur dari sebuah mobil. Nilai investasi pabrik pertama di Asia Tenggara ini menelan biaya hingga US$1,55 miliar.Di sebelah area tersebut terdapat peta Indonesia yang menunjukkan titik lokasi jaringan dealer Hyundai di berbagai daerah.

Dari pabrik itulah, Hyundai CRETA diciptakan. Mobil crossover ini digadang-gadang jadi pesaing serius di kelasnya, lantaran berbagai fitur premium yang telah disematkan. Ditenagai mesin 1.500cc 4 silinder, Hyundai CRETA menggunakan teknologi CVT. Nuansa premium sangat terasa pada interior mobil ini. dengan stir yang bisa tilt dan telescopic, tersedia sensor untuk untuk membaca marka jalan, speedometer full layer dan memiliki empat mode berkendara (comfort, eco, smart, sport), tersedia sunroof, serta tata suara Bose.

Kelebihan Hyundai CRETA yakni teknologi pendingin pada kursi bagian depan dan kehadiran Hyundai Bluelink sebagai Connected Car Service, serta My Own CRETA yang dapat memenuhi keinginan pelanggan dengan desain CRETA sesuai selera. Jadi, kita bisa memilih warna mobil secara custom. Produk ini menjadi salah satu terobosan Hyundai di antara pesaing, sekaligus memperkuat posisi produsen asal Korea Selatan itu menjad game-changer di Indonesia.

Inovasi Hyundai sebagai game-changer kian nyata pada keseriusannya mengembangkan mobil listrik (EV). Pengunjung dapat melihat mobil konsep EV Prophecy. Prophecy adalah konsep visioner yang mengekspresikan desain terbaru Hyundai, Sensuous Sportiness. Prophecy mengganti stir konvensional dengan dua joystick sebagai kendali mobil. Ada pula E-GMP (Electric Global Modular Platform), sebuah platform masa depan untuk EV yang dikembangkan oleh Hyundai Motor agar cepat mencapai netralitas karbon

Pengunjung juga dapat melihat KONA Electric dan IONIQ Electric, produk EV unggulan dari Hyundai saat ini. Salah satu KONA Electric yang dipamerkan terdapat tanda tangan Presiden Joko Widodo yang dibubuhi saat berkunjung ke Ulsan, Korea Selatan, 26 November 2019. Kendaraan tersebut menjadi simbol kerja sama Indonesia dan Hyundai dalam menginisiasi era elektrifikasi di tanah air.

Kehadiran EV yang dipamerkan serta kemunculan Hyundai CRETA dari pabrik di Indonesia, merupakan bukti visi Hyundai dalam mendukung Indonesia menjadi salah satu pusat inovasi industri otomotif dunia.

“Hyundai telah menjadi game-changer di industri otomotif Indonesia yang dibuktikan dengan rangkaian inovasi yang telah dihadirkan, termasuk dalam mengembangkan ekosistem EV Indonesia. Semua itu berkat dukungan dari masyarakat Indonesia serta kolaborasi bersama Pemerintah Indonesia. Kami optimis realisasi komitmen Hyundai akan mampu membawa Indonesia selangkah lebih maju dan pada akhirnya menjadikan negara ini sebagai sorotan dunia,” kata Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia, SungJong Ha.

Sungguh beruntung yang mengunjungi booth Hyundai selama GIIAS 2021. Selain melihat berbagai inovasi yang dikembangkan, pengunjung dapat melihat inovasi Hyundai yang menawarkan layanan before-service, dan ada pula beragam hadiah menarik seperti Samsung Galaxy Z Fold 3 dan voucher BBM 1 juta rupiah, hingga diskon cicilan dengan bunga 2,5 persen serta Smart Deal Financing mulai dari 3 jutaan untuk pembelian Hyundai CRETA.

