Lexus Luncurkan 2 Mobil Mewah Hybrid di Jakarta Auto Week, Lihat Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - Lexus Indonesia meluncurkan dua mobil hybrid terbaru di pameran Jakarta Auto Week (JAW) 2022. Kedua mobil baru ini adalah The All New Lexus NX 350h F Sport dan The All New NX 350h Luxury.

Kedua mobil hybrid ini dibekali teknologi Lexus Hybrid Electric Drive generasi keempat dengan kombinasi optimal antara tenaga listrik dan bahan bakar.

Lexus NX 350h series diklaim mampu memberikan performa berkendara yang ramah lingkungan dan efisiensi daya yang lebih maksimal.

"Rencana pengembangan teknologi elektrifikasi Lexus merupakan bentuk komitmen visi elektrifikasi Lexus. Ini bisa terwujud dengan kolaborasi bersama mitra serta kerja sama dengan pemerintah," kata General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Sabtu, 12 Maret 2022.

The All New Lexus NX ini hadir sebagai generasi kedua Compact Luxury SUV Lexus, yang mendapatkan pembaruan dari segi desain, fitur, dan teknologi. Kedua model terbaru ini juga telah dibekali sejumlah fitur seperti Lexus Driving Signature, Human Centered Technology, serta Limitless Design.

Berbekal perpaduan motor listrik dan Hybrid Transaxle, mobil hybrid All New Lexus NX ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 240 HP dan torsi dari mesin bakar sebesar 239 Nm. Sementara torsi dari motor listrik sebesar 270 Nm.

Soal harga, mobil hybrid The All New Lexus NX 350h F Sport dipasarkan dengan harga Rp 1,385 miliar. Sementara The All New NX 350h Luxury dilego dengan banderol Rp 1,339 miliar. Seluruh harga tersebut berstatus on the road (OTR) DKI Jakarta.

