The All New Lexus NX Hadir Menjawab Kebutuhan Pasar Luxury Indonesia

Lexus All New NX 2022

INFO OTOMOTIF - Sejak tahun 1989, Lexus senantiasa menghadirkan kendaraan yang nyaman dan mewah dibalut dengan performa terbaik. Kini, Lexus Indonesia resmi meluncurkan The All New Lexus NXpada acara Gaikindo Jakarta Auto Week 2022, dengan pembaharuan menyeluruh yang diharapkan dapat mengakomodasi pengemudi Lexus NX dengan beragam karakteristik seperti tagline yang dimiliki yaitu “Intuitively yours.”

Hadir pertama kali pada tahun 2014 dengan mengusung konsep “Premium Urban Sports Gear”, Lexus NX telah menjadi salah satu Luxury SUV favorit. Hal ini terbukti dengan angka penjualan yang telah melebihi satu juta unit secara global sejak peluncurannya pertama kali.

Di dalam negeri, Lexus NX memiliki fitur dan performa terbaik di kelasnya, dan kali ini melalui The All New Lexus NX yang dilengkapi dengan fitur-fitur terbaru, perubahan desain dan inovasi teknologi, Lexus memperkenalkan wajah baru sebagai titik awal The Next Brand Chapter.

“Dengan bangga kami memperkenalkan The All New Lexus NX, yang bukan saja sekedar generasi kedua Compact Luxury SUV Lexus, namun The All New Lexus NX adalah langkah awal dalam membuka babak baru untuk Lexus ke depannya. Saya yakin model terbaru ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin tampil mempesona karena dilengkapi dengan desain, teknologi dan fitur khas Lexus yang terbaru.” ucap Bansar Maduma, General Manager Lexus Indonesia.

The All New Lexus NX mewakili langkah pertama dalam transformasi brand Lexus, dengan memanfaatkan pendekatan baru dalam pengembangan desain dan fitur. Kemudian, terciptalah

konsep Vital X Tech bertujuan untuk menciptakan sebuah desain yang mengkombinasikan vital dynamism dan innovative advanced technology. The All New Lexus NX mencerminkan bahasa desain baru yang akan menjadi inspirasi untuk seluruh model Lexus ke depannya.

“The All New NX di desain untuk memenuhi beragam gaya hidup pengemudi di seluruh dunia dengan pembaharuan dari kekuatan utamanya, termasuk elektrifikasi, desain, performa berkendara, dan teknologi canggih untuk meningkatkan daya tariknya,” kata Chief Engineer, Takeaki Kato.

Dengan demikian, The All New Lexus NX mencerminkan inovasi Lexus melalui pengembangan teknologi elektrifikasi berupa Lexus First Plug in Hybrid Electric Technologydan pembaharuan beberapa fitur khas Lexus yaitu Limitless Design, Lexus Driving Signature dan Human Centered Technology untuk keamanan dan kenyamanan.

Adapun varian terbaru NX sudah siap mengaspal di Indonesia adalah The All New Lexus NX 350h F Sport dan The All New Lexus NX 350h Luxury, yang merupakan NX Hybrid Electric pertama di Indonesia. Dilengkapi dengan mesin generasi ke-4 dari Lexus Hybrid Electric Drive yang mengkombinasikan Hybrid Transaxle dan Electric Motor sehingga menghasilkan total output 240 Horsepower, dengan torsi maksimal dari mesin bakarnya adalah sebesar 239Nm dan didukung dengan torsi instan dari motor listrik sebesar 270Nm. Kombinasi dua sumber tenaga tersebut, membuat penggunaan bahan bakar lebih optimal dan efisien. Untuk varian gas tetap tersedia melalui Lexus NX 250 Luxury yang menggunakan transmisi 8 percepatan dan menghasilkan tenaga 204 Horsepower.

Dynamic and agile design dengan proporsi yang atletis dan kecantikan yang fungsional, mengarah ke peningkatan performa dari The All New Lexus NX.Dari segi desain eksterior, The All New Lexus NX dilengkapi dengan three-dimensional spindle grille generasi baru, yang disempurnakan oleh3-LED Headlights untuk memberikan kesan yang berbeda. Dari tampak belakang emblem

logo di redesign menjadi unified LEXUS logo untuk menunjukkan kesan modern dan simple, juga mudah dikenali. Begitu pula dengan lampu belakang yang berubah menggunakan limitless rear lamp design khas Lexus. Pada bagian samping, untuk mendukung karakter desain yang kuat, The All New Lexus NX juga telah dilengkapi dengan 20-inch Alloy Wheel terbaru dengan desain yang berbeda untuk tipe Luxury dan F Sport.

Performa berkendara juga menjadi fokus Lexus dalam mendesain ulang The All New Lexus NX, yaitu melalui Lexus Driving Signature. Dengan dua pilar utama yaitu improved linearity dan balanced ride yang dirancang dengan tujuan untuk menghasilkan koneksi yang kuat antara pengemudi dan kendaraan. Selain itu generasi kedua NX ini telah mengadopsi GA-K Platform dengan penyempurnaan body rigidity sehingga dapat meningkatkan kestabilan dalam berkendara.

Pembaharuan Lexus NX juga dihadirkan melalui konsep Tazuna Cockpit yang terinspirasi dari seni berkuda Jepang. Desain cockpit baru ini dapat membantu pengemudi dalam mengoperasikan fitur kendaraan namun tetap fokus dalam berkendara, “hands on the wheel, eyes on the road.” Contoh penerapannya dapat dilihat dari Head-up Display (HUD) yang sudah di re-layout untuk meningkatkan forward visibility, juga Touch Tracing Switches pada kemudi yang menampilkan sentuhan pada tombol di HUD, hal ini untuk meningkatkan fokus pada pandangan ke depan ketika mengemudi, serta jangkauan ke area center cluster yang lebih sederhana dan mudah.

Pengembangan fitur dan teknologi Lexus selalu terfokus kepada para penggunanya, The All New Lexus NX dilengkapi dengan teknologi E-latch pertama Lexus. Fitur ini memudahkan ketika membuka pintu dari luar kendaraan ataupun dari dalam kabin hanya dengan satu sentuhan jari, sehingga memberikan kenyamanan maksimal.

Pada bagian interior, The All New Lexus NX ditunjang dengan kehadiran Intelligent Assistance berupa sistem Voice Command yang dilengkapi 14-inch Touch Screen Center Display. Pengemudi cukup mengatakan “Hi, Lexus!” untuk mengaktifkannya sehingga memudahkan dalam mengontrol entertainment, navigation, air conditioning serta beberapa fitur lainnya melalui suara.

The All New Lexus NX juga memliki fitur pelengkap seperti Wireless Apple Car Play dan Wire connect Android Auto, lalu interior lighting sudah tersedia dengan berbagai pilihan warna, tidak kurang dari 14-thematic ambient color dengan total 64 kombinasi warna dapat dipilih pengemudi. Selain itu, sound system yang digunakan pada model inijuga sudah menggunakan Mark Levinson 17-speaker.

Tidak melupakan sistem keselamatannya yang merupakan faktor yang sangat penting dalam berkendara. Tentunya The All New Lexus NX dilengkapi dengan Lexus Safety System Plus generasi ketiga, dengan fitur active safety suite seperti Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Pre-Collision System (PCS), Lane Tracing Assist (LTA), dan Adaptive High Beam System (AHS) yang dapat mengantisipasi kejadian dan membantu pengemudi selama dalam perjalanan.

Perubahan menyeluruh yang ditawarkan oleh The All New Lexus NX membuat model ini memiliki performa berkendara yang menyenangkan dan nyaman untuk pengemudi dan penumpangnya.

