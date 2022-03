Perhatikan Alur Masuk Penonton MotoGP Mandalika 2022

TEMPO.CO, Lombok - Bagi pecinta balap motor yang sudah memiliki tiket MotoGP Mandalika, ada baiknya mengetahui alur menuju Sirkuit Mandalika. Mengingat, ajang balap motor dunia ini tinggal menghitung hari lagi, atau tepatnya berlangsung pada 18 sampai 20 Maret 2022.

Salah satu informasi yang harus diketahui para penonton adalah seberapa banyak pintu masuk ke wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Terhitung, ada lima pintu untuk menuju Sirkuit Mandalika.

Kelima pintu masuk itu adalah Pelabuhan Kayangan untuk penonton dari Pulau Sumbawa. Kedua, Pelabuhan Bangsal, Pemenang Lombok Utara, juga bakal digunakan sebagai pintu masuk penonton MotoGP Mandalika.

Bagi yang datang dari Tiga Gili ada Pelabuhan Gili Mas dan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Sedangkan yang datang dari Surabaya maupun Bali, bisa menggunakan akses dari Bandara Internasional Lombok. Tempat itu bakal dilalui semua orang yang datang dari jalur udara.

"Di setiap pintu masuk itu, panitia sudah menyediakan shuttle bus yang akan mengangkut penonton menuju Sirkuit Mandalika," kata Kombespol Artanto, Kabid Humas Polda NTB, di Media Center Indonesia, Kamis, 17 Maret 2022.

Para calon penonton cukup menunjukkan tiket MotoGP Mandalika mereka, dan transportasi bisa diakses secara gratis. Bus-bus itu nantinya tidak langsung membawa penonton ke area Sirkuit Mandalika, tapi mereka akan diantarkan ke Parkir Barat di Area Parkir Masjid Nurul Bilad, dan Parkir Timur, di wilayah Songgong.

"Dari area parkir penonton bisa menukar tiketnya dengan gelang, dan naik ke bus-bus yang sesuai dengan warna tiket mereka," kata Artanto, "Bagi yang sudah memiliki gelang, tinggal naik bus sesuai warna gelangnya, sesuai kelas tempat menontonnya."

Bagi pengguna kendaraan pribadi, tidak masalah. Di jalur-jalur menuju ke Bandara akan ada pos-pos penyekatan. Penonton tinggal memberitahu petugas akan menuju ke sirkuit, dan meninjukkan tiket mereka.

"Nanti kendaraannya akan diberikan stiker, dan bisa masuk menuju parkiran (di area Sirkuit Mandalika)," Sambung Artanto.

Bagi penonton yang masih kebingungan, di area parkir Timur dan Barat, terdapat petugas dari Diyandra yang mengenakan rompi bertuliskan Ask Me, "Jangan ragu, tanya saja pada petugas yang berompi 'Ask Me', tanya saya," kata Artanto.

Untuk pengangkutan penonton, Dinas Perhubungan NTB sudah menyediakan 359 shuttle bus. Sementara untuk memastikan perhelatan MotoGP pertama di Sirkuit Mandalika, berjalan lancar, Artanto meyebutkan aparat keamanan gabungan sudah menyiagakan 3.472 personil dari TNI-Polri.

ABDUL LATIEF APRIAMAN

Baca: Simak Aturan Penonton di MotoGP Mandalika, Perhatikan Prokes!

Ikuti kabar terkini MotoGP Mandalika hanya di kanal Otomotif Tempo.co. Diliput secara eksklusif, langsung dari Sirkuit Mandalika.