Platform Sewa Mobil Zoomcar Hadir di Indonesia, Ini Layanannya

TEMPO.CO, Jakarta - Platform sewa mobil asal India, Zoomcar kini resmi hadir di Indonesia. Sebelumnya Zoomcar telah berekspansi ke beberapa negara, seperti Vietnam dan Mesir.

Dalam memperluas ekspansinya, Zoomcar juga telah mendapatkan pendaaan senilai USD 92 juta dari private placement yang dipimpin SternAegis Ventures yang berbasis di New York.

"Kami bersemangat memperluas kehadiran kami ke pasar lainnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia," kata President International Operations Zoomcar Sreejith Hrishikesh dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 23 Maret 2022.

Dana investasi yang didapat ini akan digunakan untuk mengembangkan platform seewa mobil Zoomcar di India dan beberapa negara lain di Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

Perusahaan akan berinvestasi pada platform engineering dan ilmu data (data science), serta meningkatkan investasi dalam penerapan IoT, machine learning, dan visi komputer.

Tidak hanya memberikan layanan penyewaan mobil, Zoomcar juga berencana memperkuat solusi perangkat lunak untuk bisnis kepada produsen suku cadang orisinil dan perusahaan asuransi.

Di Indonesia, Zoomcar menunjuk Tessa Karina sebagai Marketing Head. Tessa akan bertugas mengembangkan bisnis Zoomcar di Indonesia dan membangun kemitraan yang kuat agar dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan di Tanah Air.

"Saya sangat antusias dalam mengambil peran membangun pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan sekaligus memberikan dampak sosial ekonomi yang positif bagi masyarakat," ujar Tessa.

Platform digital sewa mobil Zoomcar sudah tersedia di 6 negara di dunia, termasuk negara asalnya India. Tercatat sudah ada 10.000 lebih mobil yang digunakan untuk layanan sewa ini.

Layanan sewa mobil Zoomcar ini memungkinkan penggunanya untuk menyewa mobil dengan durasi waktu yang berbeda. Misalnya sewa per jam, per hari, per minggu, hingga per bulan. Mobil yang disediakan juga beraneka ragam, mulai dari harga yang murah hingga harga yang mahal.

Baca: Libur Akhir Tahun, Movic Tawarkan Sewa Mobil Mulai Rp 11 Ribu

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.