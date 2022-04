Standar Emisi Euro 4 di Mobil Mesin Diesel Toyota, Model Apa Saja?

New Toyota Fortuner 2022. TEMPO/Wawan Priyanto

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan enam mobil mesin diesel standar emisi Euro 4 di Indonesia mulai bulan ini.

Dengan diimplementasikannya standar emisi Euro 4, emisi yang dihasilkan oleh semua model kendaraan Toyota sudah sesuai dengan standar aturan lingkungan hidup yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia," kata Marketing Director Toyota Astra Motor Anton Jimmy Suwandy secara virtual yang dikutip hari ini, Minggu, 3 April 2022.

Model mobil Toyota mesin diesel berstandar Euro 4 tadi adalah mobil penumpang mobil Toyota Fortuner, Kijang Innova, dan Land Cruiser serta tiga kendaraan niaga Toyota Hilux, Hiace dan Dyna.

Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor S786/MENLHK-PPKL/ SET/PKL.3/5/2020 yang mengatur mulai April 2022 semua mobil diesel yang diproduksi dan beredar di Indonesia wajib memenuhi standar emisi Euro 4.

Standar emisi Euro digunakan negara Eropa. Semakin tinggi standar Euro yang ditetapkan, semakin kecil pula batas kandungan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, volatil hidrokarbon, dan partikel lain.

Standar emisi Euro 4 mematok kandungan nitrogen oksida pada mobil bensin tidak boleh lebih dari 80 miligram per kilometer. Sedangkan untuk mobil mesin diesel batas nitrogen oksida 250 miligram per kilometer, serta 25 miligram per kilometer untuk mesin diesel particulate matter.

