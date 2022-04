Posisi Tangan Paling Ideal saat Menyetir

TEMPO.CO, Jakarta - Posisi tangan saat menyetir adalah pertimbangan penting setiap kali Anda berada di belakang kemudi mobil. Ini dilakukan demi memastikan berkendara yang aman dan nyaman. Lantas, bagaimana posisi tangan paling ideal ketika sedang menyetir?

Posisi Tangan saat Menyetir

Melansir situs yang menawarkan pelatihan praktik kemudi Driving Tests, pastikan cara duduk Anda terlebih dahulu disesuaikan dengan sandaran kepala, kursi, dan cermin. Dalam situasi tertentu, Anda dapat menggeser tempat duduk ke arah dasbor agar jarak tidak terlalu jauh.

Jika posisi duduk dirasa sudah cukup nyaman, sekarang waktunya untuk memposisikan kedua tangan Anda saat memegang kemudi setir. Organisasi keselamatan transportasi Amerika Serikat (NHTSA) merekomendasikan agar kedua tangan ditempatkan di bagian luar setir, di sisi yang berlawanan, serta sejajar dengan posisi arah jam 9 dan jam 3.

Dengan posisi ini, tangan Anda dapat leluasa mengendalikan mobil Anda dengan baik dan nyaman. Pun ketika airbag mobil tiba-tiba keluar saat terjadi kecelakaan, maka risiko cedera akan diminimalisir.

Selain itu, NHTSA juga merekomendasikan Anda untuk menjaga kekuatan pegangan tangan. Kuat dalam hal ini bukan berarti tegang atau kaku, melainkan tetap lembut saat memegang kendali setir mobil.

Daya cengkram jari-jari Anda diperlukan untuk melakukan kontrol setir. Usahakan posisi ibu jari Anda berada di sepanjang muka roda sembari tetap mencengkram kuat bagian dalam setir.

Tiga Metode Kemudi

Mengutip Fix Auto, terdapat tiga jenis metode kemudi yang umum dipakai, yakni hand to hand, hand over hand, dan one hand steering atau kemudi satu tangan. Metode kemudi hand to hand yang disebut juga push/pull steering menempatkan tangan kiri Anda berada di antara arah jam 7 dan 8. Sementara tangan kanan, antara arah jam 4 dan 5 di setir.

Metode tersebut, menurut NHSTA, paling banyak disukai oleh sebagian besar pengemudi mobil. Sedangkan pada metode hand over hand, sangat ideal diterapkan saat berbelok dengan kecepatan rendah. Posisi tangan saat menggenggam setir yaitu antara jam 8 dan 9 untuk tangan kiri dan tangan kanan berada di posisi setir arah jam 3 dan 4.

Kemudi satu tangan, metode kemudi terakhir yang diperlukan saat Anda berusaha mengeluarkan atau memarkirkan mobil di tempat parkir. Penempatan satu tangan di setir dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan saat Anda berada di jalan. Posisi tangan disarankan dalam keadaan normal, yaitu di posisi arah jam 9 atau jam 3.

HARIS SETYAWAN

