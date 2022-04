Jadwal Lengkap Street Race Polda Metro Jaya di BSD 22-24 April 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya akan kembali menggelar ajang balap jalanan resmi, Street Race pada 22 hingga 24 April 2022. Kali ini, kegiatan balap jalan raya tersebut akan dilaksanakan di kawasan BSD, Tangerang Selatan.

"Digelar tanggal 22, 23, 24 April, pukul 14.00 WIB sampai 17.39 WIB. Ada break saat salat Ashar," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, dikutip dari laman NTMC Polri hari ini, Senin, 18 April 2022.

Pendaftaran untuk Street Race BSD ini telah dibuka melalui tautan bit.ly/StreetRaceBSD. Pengumuman hasil pendaftaran dan mekanisme balapan akan disampai pada tanggal 21 April 2022.

Adapun para peserta yang mendaftar harus memastikan hari dan tanggal pendaftaran yang dipilih sesuai dengan kelas yang tersedia atau kelas yang diinginkan.

Kemudian tiket yang sudah dibeli tidak dapat dipindah tangankan atau dikembalikan. Lalu E-voucher yang diterima merupakan bukti pendaftaran street race yang sah dan E-voucher ini harus ditunjukkan saat registrasi ulang.

Berikut adalah jadwal dan kelas Street Race BSD:

Jumat, 22 April 2022

All Bike Bebek 2-Tak

All Bike Bebek 4-Tak

All Bike Sport 2-Tak

All Bike Sport 4-Tak

All Bike Matic

Sabtu, 23 April 2022

All Bike Vespa 4-Tak

All Bike Sunmory

All Bike Moge (400cc up)

Minggu, 24 April 2022

All Cars sampai dengan 1.300cc

All Cars sampai dengan 1.500cc

All Cars sampai dengan 2.000cc

All Cars 3.000cc up

