22 Ribu Pemudik Lintasi Jalur Selatan Jawa, Mobil Pribadi Mendominasi

TEMPO.CO, Jakarta - Polres Garut mencatatkan ada 14 ribu kendaraan pemudik yang sudah melintasi jalur selatan Jawa, yakni Garut, Jawa Barat. Pemudik ini mayoritas keluar dari Exit Tol Cileunyi menuju Tasikmalaya hingga Jawa Tengah.

Dari total 22 ribu kendaraan tersebut, pemudik yang melintas jalur selatan didominasi mobil pribadi, yakni sebanyak 14 ribu pemudik. Sementara untuk pemudik sepeda motor sebanyak 8 ribu. Data ini terhitung di pos terpadu Limbangan.

Demi mengurai kemacetan dan kepadatan kendaraan di jalur selatan, Polres Garut mengaku sudah memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way sebanyak 13 kali. One way ini diberlakukan di tiga titik yang menjadi titik hambatan lalu lintas.

"One way diberlakukan pukul 06.00-18.00 WIB. Titik hambatan ada di wilayah Pasar Limbangan, Pasar Lewo, dan Malangbong," kata Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono, dikutip dari laman NTMC Polri hari ini, Jumat, 29 April 2022.

Menurut Wirdhanto, jumlah pemudik yang melintas ini diklaim baru 20 persen yang melintasi jalur selatan. Polres Garut memprediksi kepadatan pemudik di jalur selatan akan terjadi pada hari ini, Jumat, 29 April 2022 hingga H-2 Lebaran.

Baca juga: Mudik Lebaran 2022: 47 Persen Pemudik Diperkirakan Melalui Darat

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.