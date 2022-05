Pengalihan Arus Lalu Lintas SS Cawang, GT Kalimalang, dan SS Cikunir Dihentikan

Sistem one way atau satu arah arus balik di Tol Jatibening dari Cikampek menuju Gate Tol Halim, Jakarta, tampak lancar pada Sabtu pagi, 7 Mei 2022. TEMPO/Wawan Priyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Jasa Marga atas diskresi Kepolisian menghentikan pengalihan arus lalu lintas atau lalin di Simpang Susun (Cawang) dan Gerbang Tol (GT) Kalimalang 2 dan SS Cikunir 2. Sebelumya, rekayasa lalu lintas ini diberlakukan untuk memperlancar arus balik mudik Lebaran 2022.

"Setelah dilakukan rekayasa pengalihan lalu lintas di Simpang Susun (SS) Cawang dan SS Cikunir arah Cikampek, sebagai dampak pemberlakuan one way dari arah Ruas Tol Jakarta-Cikampek mencapai KM 03+500, atas diskresi Kepolisian pengalihan lalu lintas di Simpang Susun (SS Cikunir) Cawang, GT Kalimalang 2 dan SS Cikunir dihentikan pada pukul 16.57 WIB," ujar Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Irra Susiyanti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Irra juga menambahkan bahwa atas Diskresi Kepolisian pula diberlakukan contraflow 2 lajur mulai KM 28+500 sampai dengan 3+500 Ruas Tol Jakarta-Cikampek bagi pengguna jalan arah Jakarta.

Setelah diberlakukannya contraflow tersebut, maka pengguna jalan tol dari arah Semanggi/Cawang, serta dari arah Jatinegara/Rawamangun sudah dapat mengakses SS Cawang untuk menuju ruas tol Jakarta-Cikampek.

Pengguna jalan dari Ruas Tol JORR E baik dari Jati Asih mapun Rorotan dapat menuju Ruas Tol Jakarta-Cikampek melalui SS Cikunir, dan GT Kalimalang 2 beroperasi normal kembali.

Ruas Jakarta-Cikampek yang bisa dilalui ke arah timur adalah sampai dengan GT Cikarang Barat.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan. Informasi dan pelayanan lalu lintas dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga di nomor 14080.

Sebelumnya Jasa Marga atas diskresi Kepolisian melakukan pengalihan arus lalu lintas (lalin) di Simpang Susun (SS) Cawang, Gerbang Tol (GT) Kalimalang 2 dan SS Cikunir arah Cikampek akibat dampak pemberlakuan one way di Tol Jakarta-Cikampek untuk mendukung arus balik Lebaran tahun ini.

Selain itu, untuk mendukung one way ini diberlakukan rekayasa pada GT Cikunir 1, yang seharusnya digunakan untuk transaksi dari arah Cawang, digunakan untuk transaksi dari jalur one way untuk pembayaran tol Ruas JORR arah Rorotan maupun Jatiasih.

Baca juga: One Way Cikampek-Cawang, Arus Lalu Lintas Arah Cikampek Dialihkan

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.