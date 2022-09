Moto3: Mekanik Tim Max Biaggi Didenda karena Ganggu Pembalap Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi tak terpuji dilakukan dua mekanik tim Sterilgarda Husqvarna milik Max Biaggi pada sesi kualifikasi kedua (Q2) Moto3 di Sirkuit Aragon, Sabtu, 17 September 2022.

Dua mekanik itu berusaha mengganggu pembalap Red Bull KTM Tech3 Adrian Fernandez saat akan memasuki lintasan. Dua orang mekanik itu bahkan menyentuh dan berusaha menekan rem motor Fernandez.

Aksi ini diduga dilakukan dua mekanik Sterilgarda untuk menghalangi Fernandez mengikuti Ayumu Sasaki (slipstream) yang juga meninggalkan paddock untuk mengikuti Q2.

Aksi ini dianggap membahayakan. Akibat aksi ini, laju Fernandez tertahan sekitar 20 detik karena tim harus menyalakan kembali motor pembalap Spanyol itu.

Laman resmi MotoGP kemudian merilis pernyataan bahwa kedua mekanik yang terlibat itu akan dihukum dan dikenakan denda 2.000 euro (setara Rp 30 juta dengan kurs saat ini 1 euro = Rp 15.023).

Kedua mekanik itu juga tidak boleh mengikuti seri Moto3 di Australia dan Malaysia. Kedua mekanik itu masih boleh terlibat di seri Aragon, Jepang, dan Thailand karena tidak mungkin mengganti mekanik dalam waktu singkat dan alasan keamanan untuk pembalapnya.

Unacceptable behavior!

We publicly apologize to the Tech3 Racing Team and Adriàn Fernàndez.

An unsolicited, dangerous action that cannot be justified in any way by our code of ethics!

Those responsible will be appropriately punished. https://t.co/Hia5Usr3U0