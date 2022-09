Libur Sekolah, Jajal Road Trip dengan All New Honda BR-V

INFO OTOMOTIF - Perjalanan jarak jauh atau road trip menggunakan mobil jadi agenda favorit keluarga pada masa libur sekolah. Dari berbagai tipe mobil, All New Honda BR-V menjadi salah satu yang paling pas dipakai untuk keperluan tersebut.

Honda R&D Asia Pacific sudah meneliti karakteristik masyarakat Indonesia dalam berkendara agar mobil generasi terbaru ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan.Berikut ini beberapa alasan yang membuat All New Honda BR-V menjadi teman road trip yang tepat bagi keluarga.

Kapasitas Serba Besar

All New Honda BR-V adalah SUV 7-seater dengan komposisi 2 orang di depan, 3 di tengah, dan 2 di belakang. Tidak hanya tempat duduk, kapasitas kabin dan bagasinya pun sangat besar.

Kalau penumpang tidak sampai tujuh orang, kursi belakangnya dapat dilipat hingga rata lantai dengan konfigurasi yang fleksibel.

Sesuai dengan Kondisi Jalanan Indonesia

Jalanan menuju tempat wisata alam di Indonesia umumnya relatif terjal dengan aspal yang tak lagi mulus. Untuk itu, performa mobil harus mumpuni. Untungnya, All New Honda BR-V bertenaga 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 N.m pada 4.300 rpm sehingga menjadi mobil bertenaga paling besar di kelasnya. Penumpang pun tidak akan terguncang hebat saat melintasi jalanan rusak. Pasalnya, All New Honda BR-V didukung oleh ground clearance yang tinggi, yakni 220 milimeter.

Dilengkapi Fitur Keselamatan Terkini

All New Honda BR-V tidak hanya dilengkapi airbag, tetapi juga Anti-Lock Breaking System, Electronic Braking Distribution, dan Braking Assist. Ketiganya merupakan fitur yang mendukung fungsi pengereman.Apalagi, ada fitur Vehicle Stability Assist dan Hill Start Assist yang menjaga kestabilan mobil saat membelok tajam atau melewati tanjakan terjal.

Bahkan, pemilik All New Honda BR-V tak perlu khawatir lupa mengunci pintu karena mobilnya dilengkapi Walk-Away Auto Lock. Teknologi ini dapat membuat pintu terkunci otomatis jika pengemudi berjalan dua meter menjauhi mobil dengan kondisi semua pintu sudah tertutup rapat.

Nyaman dan Menyenangkan

Perjalanan jauh rentan membuat anggota keluarga cepat bosan. Untungnya ada Touchscreen Display Audio di All New Honda BR-V. Layar sentuh berukuran 7 inci ini dapat terkoneksi ke beragam aplikasi di ponsel pintar.

Kenyamanan juga dapat dirasakan saat penumpang hendak masuk ke mobil yang diparkir berjam-jam di bawah sinar matahari. Mereka tak bakal kepanasan karena ada fitur Remote Engine Start. Dengan fitur ini, kita bisa menyalakan mesin dan AC dari luar mobil. Jadi ketika penumpang memasuki kabin, mobil sudah dingin.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, All New Honda BR-V akan membuat masa libur sekolah menjadi berkesan dan tak terlupakan.(*)