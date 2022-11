SUV Baru Honda Pilot Resmi Rilis di AS, Jadi Pesaing Hyundai Palisade

TEMPO.CO, Jakarta - American Honda Motor Co., Inc., resmi memperkenalkan SUV terbaru, yakni Honda Pilot generasi keempat di Amerika Serikat. Mobil baru ini ditawarkan dalam lima varian, yakni Sport, EX-L, Touring, Elite, dan varian terbaru, TrailSport.

"Honda Pilot telah menjadi mobil pilihan keluarga dalam dua dekade terakhir, di mana kini mobil ini kami buat semakin lega, lebih bertenaga namun tetap mengedepankan style. Pada generasi keempat ini, kami hadirkan varian Trail Sport untuk digunakan off-road atau berkendara sehari-hari," kata Vice President of Auto Sales, American Honda Motor Co., Inc., Mamadou Diallo dalam keterangan resminya.

Bicara tampilan, All New Honda Pilot mengusung desain grill depan, fender, dan ukuran ban yang lebih besar. Kemudian interiornya dilengkapi kursi depan model new front body stabilizing seats, kursi baris kedua yang bisa dipindahkan untuk ruang kargo yang lebih luas, serta kursi baris ketiga yang juga dibuat lebih luas.

Dari sektor dapur pacu, mobil baru Honda Pilot dibekali mesin V6 berkapasitas 3.5L DOHC yang dikawinkan dengan teknologi torque vectoring i-VTM4 all-whell drive system. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum 285 PS yang disalurkan melalui transmisi otomatis 10 kecepatan dan transmisi semi manual melalui paddle shift.

Soal fitur, SUV bongsor ini sudah dilengkapi teknologi Honda Sensing, wide-view camera dan radar baru, Hill Descent Control, 8 airbags, dan TrailWatch camera system. Honda Pilot juga memiliki tujuh mode berkendara yang bisa dipilih atau disesuaikan dengan kondisi berkendara, yakni Normal, ECON, Sport, Trail, Snow, Sand, dan Tow.

All New Honda Pilot akan dijual di Amerika Serikat mulai 2023 awal. Belum ada informasi, apakah mobil ini akan dipasarkan di negara lain atau tidak. Namun jika mobil ini masuk Indonesia, maka Honda Pilot akan bersaing dengan SUV sekelasnya seperti Hyundai Palisade, Toyota Fortuner, hingga Mitsubishi Pajero Sport.

