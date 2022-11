Toyota Innova Hybrid Meluncur Pekan Depan, Ada Sunroof-nya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) mengabarkan bakal merilis kendaraan elektrifikasi pada pekan depan, tepatnya Senin, 21 November 2022. Mobil baru itu digadang-gadang adalah Toyota Innova Hybrid.

Peluncuran mobil hybrid ini diketahui setelah PT TAM mengirimkan undangan kepada redaksi Tempo.co pada Senin, 14 November 2022. Dalam undangannya, Toyota mengusung tema ‘Global Premiere of The New Toyota Electrified’.

Nantiya Innova Hybrid tersebut bakal diluncurkan di Grand Hyatt Jakarta. Selain pewarta, masyarakat Indonesia juga bisa menyaksikan peluncurannya melalui akun Youtube Toyota Indonesia pada pukul 14.00 WIB.

Toyota sebenarnya telah memberikan sinyal meluncurnya Kijang Innova Hybrid sejak akhir Oktober lalu. Itu bisa dilihat dari unggahan akun Instagram resmi Toyota Indonesia, @toyotaid.

Dalam unggahan terakhirnya, Toyota mengirimkan teaser yang memperlihatkan adanya panoramic sunrrof pada Kijang Innova Hybrid. Terdapat pula ambient light berawarna biru di sisi sampingnya.

Kijang Innova Hybrid diperkirakan sudah menggunakan Toyota Safety Sense (TSS). Itu bisa dilihat dari modul yang terlihat di balak kaca spion tengah. Lalu ada kotak lainnya di sebelah kanan, namun belum diketahui secara pasti kegunaannya.

Toyota Innova Zenix Hybrid sendiri diprediksi bakal hadir dalam tiga varian, yakni V AT, G AT dan Q. Selain itu, mobil hybrid ini bisa bakal menawarkan sistem hiburan di balik jok baris depan. Itu bisa dilihat dari gambar siluet pada teaser Innova Hybrid.

Sampai saat ini Toyota belum menjelaskan secara resmi tentang spesifikasi mobil hybrid-nya. Namun beberapa laporan menyebutkan bahwa Kijang Innova Hybrid tersebut bakal dibekali dua mesin, yakni 1.800 cc dan 2.000 cc.

