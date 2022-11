Ingin Punya All New Kijang Innova Zenix? Berikut Daftar Cicilannya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) secara resmi meluncurkan All New Kijang Innova Zenix pada Senin, 21 November 2022. Mobil baru tersebut hadir dengan dua pilihan, yakni mesin bensin dan hybrid.

Saat ini Auto2000 memastikan bahwa mobil Kijang generasi ke-7 tersebut sudah hadir di seluruh dealernya di Indonesia. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Chief Executive Auto2000 Martogi Siahaan.

“Auto2000 yang selama ini setia memudahkan masyarakat untuk memiliki Toyota Kijang mulai dari generasi pertama, kini menghadirkan All New Kijang Innova Zenix ke dalam showroom. Tentunya ini untuk memberikan kesempatan pertama pelanggan setia Auto2000,” kata dia dalam keterangan resminya.

Toyota Kijang Innova Zenix dilaporkan mendapatkan perubahan total. Mobil baru ini diketahui menggunakan platform Toyota New Global Architecture (TNGA), meliputi TNGA Engine dan Hybrid Engine. Ada pula teknologi Toyota Safety Sense (TSS) yang tersemat.

Pada tipe bensin, Kijang Innova Zenix dibekali mesin TNGA 2.0 berkode M20A-FKS Dynamic Force Engine 1.987 cc 4 silinder Dual VVT-I. Lalu untuk varian hybrid menggunakan Gen-5, yang pertama di Indonesia.

Bicara fitur, mobil baru tersebut menyediakan dual airbags dan seatbelt di seluruh baris bangku. Khusus varian Q hybrid, Toyota menghadirkan dual airbags, side airbags dan curtain side airbags.

Adapun ABS+EBD+BA, sensor parkir di semua model ditambah corner sensor pada model Q HV. Sementara itu Parking Camera ada di semua tipe atau Panoramic View Monitor pada tipe Q HV. Selain itu, Vehicle Stability Control (VSC) dan Hill Start Assist (HSA) juga disematkan.

Kijang Innova Zenix akan dipasarkan dengan harga berbeda-beda, tergantung variannya. Tipe G menjadi yang paling murah, yakni Rp 458 juta, lalu tipe V dipasarkan dengan harga sebesar Rp 530 juta. Varian terakhir, tipe Q dibanderol dengan harga Rp 611 juta.

Daftar Harga Cicilan Kijang Innova Zenix

Gasoline Grade (OTR DKI Jakarta)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) Rp 419.000.000

TDP Rp 86.500.000

Angsuran Rp 10.384.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 9.169.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) Rp 422.000.000

TDP Rp 89.500.000

Angsuran Rp 10.384.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 9.169.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color) Rp 467.000.000

TDP Rp 96.000.000

Angsuran Rp 11.572.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 10.218.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) Rp 470.000.000

TDP Rp 99.000.000

Angsuran Rp 11.572.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 10.218.000 / 60x (5 Tahun)

Hybrid EV Grade (OTR Jakarta)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) Rp 458.000.000

TDP Rp 94.500.000

Angsuran Rp 11.349.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 10.021.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) Rp 461.000.000

TDP Rp 97.500.000

Angsuran Rp 11.349.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 10.021.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modellista (Non Premium Color) Rp 532.000.000

TDP Rp 109.000.000

Angsuran Rp 13.078.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 11.549.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modellista (Premium Color) Rp 535.000.000

TDP Rp 112.000.000

Angsuran Rp 13.078.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 11.549.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modellista (Non Premium Color) Rp 611.000.000

TDP Rp 123.000.000

Angsuran Rp 14.967.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 13.172.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modellista (Premium Color) Rp 614.000.000

TDP Rp 126.000.000

Angsuran Rp 14.967.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 13.172.000 / 60x (5 Tahun)

