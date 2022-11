Ada Modifikasi Mobil Listrik, IMX 2023 Targetkan 25.000 Pengunjung

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo atau IMX 2023 akan menampilkan banyak modifikasi mobil listrik. Ajang ini nantinya ditargetkan menarik 25.000 pengunjung.

“Tahun depan kita akan menggunakan dua hall, lebih besar dari pameran kemarin. Karena penggemar mobil modifikasi semakin banyak, kami menargetkan hingga 25.000 pengunjung selama IMX 2023 digelar,” kata kata Project Director, Andre Mulyadi dalam acara Kick Off di Beerhall, SCBD, Jakarta Selatan, Senin, 28 November 2022.

Pameran modifikasi mobil ini tahun depan akan menghadirkan banyak program menarik, seperti IMX Blackstone LiveModz All Star Challenge 2023, IMX Overseas Guest, NMAA Top 50, New Car Dress Up, IMX Special Deals, IMX Garage Sale dan IMX Aftermerket Auction serta IMX Masterclass.

Ada juga program lifestyle yang akan tersaji seperti, Sneakers Area dan Sneakers Auction, Art Exhibition, dan tentunya official merchandise IMX & Mindblowon Tahilalats Studio.

“Memasuki 2023, kami masih membuka kolaborasi bersama produsen aftermarket, lifestyle dan pabrikan otomotif lainnya. Oleh karena itu, kami menyediakan berbagai penawaran menarik dengan berbagai paket promosi OLX Autos IMX 2023 dengan tampilan offline booth, edukasi, dan beragam program kreatif digital,” kata Andre.

Pada OLX Autos IMX 2023, pihak penyelenggara juga kembali menyiapkan dua unit Supergiveaway mobil modifikasi yang menjadi daya tarik para pengunjung. Salah satu kendaraan modifikasi tersebut merupakan mobil listrik.

Sekedar informasi tambahan, pameran OLX Autos IMX 2023 ini akan digelar pada 29 September hingga 1 Oktober 2023 mendatang di Jakarta Convention Center (JCC).

KHOLIS KURNIA WATI

