Uang Pendaftaran Red Bull di Formula 1 2023 Capai Rp 97 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap tim yang tampil di Formula 1 wajib mengeluarkan uang pendaftaran kepada otoritas tertinggi balap mobil dunia (FIA). Red Bull dilaporkan menjadi peserta yang paling banyak mengeluarkan uang pendaftaran tersebut.

Menurut laporan Speedweek, Red Bull Racing harus membayar uang pendaftaran sebesar 6,2 jutaan dolar AS atau sekitar Rp 97 miliar. Laporan itu juga menyebutkan bahwa biaya pendaftaran setiap peserta akan berbeda-beda.

Pada 10 tahun lalu, FIA menetapkan aturan baru terkait biaya regristrasi di ajang balap Formula 1. Setiap tim yang menorehkan poin kemenangan terbanyak harus mengeluarkan biaya dasar yang jauh lebih tinggi.

Setiap tahunnya biaya tersebut akan disesuaikan dengan inflasi. Pada Formula 1 2023 mendatang, 10 tim balap akan membayar biaya registrasi sebesar 617.687 dolar AS atau setara dengan Rp 9,6 miliar. Itu terjadi karena Red Bull Racing pada musim 2022 mampu mengumpulkan 759 poin.

Lalu khusus pemenang konstruktor F1, mereka wajib membayar 7.411 dolar AS (Rp 116 juta) untuk setiap poin kejuaraan dunia. Sementara itu, sembilan tim balap lainnya harus mengeluarkan biaya sebesar 6.174 dolar AS (Rp 96 juta) per poin.

Melalui aturan tersebut, Red Bull Racing menjadi tim pabrikan yang paling banyak mengeluarkan biaya pendaftaran Formula 1 2023. Jumlahnya meningkat 2,3 juta dolar AS (Rp 36 miliar) dari musim sebelumnya.

Ini merupakan rekor biaya registrasi terbanyak di Formula 1. Sebelumnya, pada F1 2020 lalu Mercedes harus mengeluarkan uang sebesar 5,4 juta dollar AS atau setara dengan Rp (84 miliar). Ketika itu tim pabrikan tersebut mampu mendapatkan 739 poin.

Daftar Biaya Pendaftaran Formula 1 2023

Red Bull Racing: Rp 97 miliar

Ferrari: Rp 63 miliar

Mercedes: Rp 59,5 miliar

Alpine: Rp 26,4 miliar

McLaren: Rp 24,9 miliar

Aston Martin: Rp 15 miliar

Alfa Romeo: Rp 15 miliar

Haas: Rp 13,2 miliar

AlphaTauri: Rp 13 miliar

Williams: Rp 10 miliar

SPEEDWEEK

