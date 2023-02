Daftar Harga Motor Listrik di Bawah Rp 20 Juta di IIMS 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 memamerkan banyak model dari segmen kendaraan roda dua hingga roda empat. Tidak ketinggalan, di era transisi ke elektrifikasi ini, IIMS turut menampilkan sejumlah model sepeda motor listrik yang terdiri dari berbagai merek.

Ada 12 merek sepeda motor listrik yang menjadi peserta pameran IIMS 2023, antara lain Yadea, Niu, Energica, Benelli, Alva, Ion Mobility, Smartby, Polytron, Rakata, Selis, United Motor, Gelis, hingga Ofero. Seluruh merek tersebut memasarkan produk motor listriknya dengan harga yang beragam.

Pengunjung juga bisa menjajal langsung sepeda motor listrik yang dipamerkan di IIMS ini di area EV Test Ride yang berlokasi di Hall C3, JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kali ini Tempo akan memberikan daftar harga motor listrik di bawah Rp 20 juta yang dipamerkan di IIMS 2023. Berikut daftarnya:

1. United MX 1200: Rp 14,8 juta

2. Davigo Space: Rp 18,7 juta (off the road)

3. Davigo Dragon-S: Rp 19,7 juta (off the road)

4. Davigo Dragon Graphene Battery: Rp 18,7 juta (off the road)

5. Davigo Forza: Rp 14,97 juta (off the road)

6. Davigo Gawa-S: Rp 10,9 juta (off the road)

7. Rakata S9 SLA: Rp 17 juta

8. Ofero Ledo: Rp 5,3 juta

9. Ofero Magical: Rp 6,3 juta

10. Ofero Stareer: Rp 7,4 juta

11. Selis Emax SLA: Rp 18 juta

