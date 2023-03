Siswi Sleman Tewas Akibat Anjing Menyeberang, GM Bikin Teknologi Pencegahannya

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang siswi SMK berusia 17 tahun di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, meninggal gara-gara motor Honda Scoopy yang dikendarainya menabrak anjing yang tiba-tiba menyeberang jalan.

Kecelakaan nahas itu terjadi di jalan raya Sawahan Kidul, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, pada Jumat pagi lalu, 10 Maret 2023, ketika siswi tadi hendak berangkat sekolah sekitar pukul 06.45 WIB. Dia meninggal di lokasi kecelakaan.

"Karena jarak sudah dekat, korban tidak dapat menghindari sehingga terjadi benturan. Korban terjatuh dari kendaraannya dan membentur aspal,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polresta Sleman Iptu Catur Bowo Laksono, dikutip hari ini, Senin, 13 Maret 2023, dari laman NTMC Polri.

Kasus pengendara kecelakaan karena binatang menyeberang sering terjadi juga di belahan dunia lain.

Menurut Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), diperkirakan 74.000 rusa tabrakan setiap tahun di Inggris, dan lebih banyak lagi melibatkan hewan di AS.

Baca Juga: Ini Penyebab Utama Erupsi Gunung Merapi Diprediksi Masih Terus Beranjut

Binatang yang tercatat sering mengalami tabrakan dengan mobil, selain rusa, juga burung pegar, merpati, kucing, dan anjing. Bahkan masalah lain adalah pengemudi mobil yang belok mendadak karena untuk menghindari binatang yang tiba-tiba lewat di depannya.

Pabrikan mobil AS, General Motors (GM), mengajukan paten teknologi pencegahan kecelakaan lalu lintas akibat hewan liar yang diklaim berdasarkan masukan dari pengguna jalan raya.

Program tersebut semacam aplikasi navigasi untuk memberitahu pengemudi mobil tentang potensi bahaya akibat hewan dalam perjalanan. Data diambil bisa juga dari laporan crowdsourced pengemudi lain.

Hak paten yang diajukan GM menggambarkan kombinasi 15 metode dari berbagai sumber data demi mencegah tambrakan mobil dengan binatang.

Teknologi Ford itu akan memberi tahu pengemudi mobil tentang potensi bahaya. Informasi bisa ditampilkan di layar tengah, kluster instrumen, atau tampilan head-up. Ford pun tengah menjajaki semua opsi tampilan informasi.