MotoGP Punya Musik Tema Baru, Penciptanya Komposer Film Hollywood

TEMPO.CO, Jakarta - Perhelatan balap motor bergengsi FIM MotoGP tahun ini akan menjadi yang terbesar. Bukan hanya karena lebih banyak grand prix dan pengenalan sprint, namun juga ada musik tema baru MotoGP.

Theme music baru MotoGP akan memulai debutnya sebelum laga pembuka MotoGP 2023, yakni pada Kamis, 23 Maret, pukul 11.00 waktu Portugal.

Adapun Balapan MotoGP 2023 Grande Premio TISSOT de Portugal bakal digeber di Sirkuit Internasional Algarvepada pada Minggu malam, 26 Maret.

Musik MotoGP yang baru digubah oleh Marco Beltrami, komposer film-film peraih nominasi Oscar dan Emmy.

Dengan karir selama tiga dekade, dia orang di balik musik tema beberapa film yang moncer di bioskop, antara lain Scream, Resident Evil, Terminator 3: Rise of the Machines, Live Free atau Die Hard, World War Z, I Robot, serta 3:10 to Yuma.

Theme music MotoGP mencerminkan prestasi para pahlawannya: para pembalap MotoGP. Beltrami mengambil inspirasi dari Beethoven yang diramu dengan keberanian para pembalap di sirkuit.

“Saya mengejar proyek ini karena saya sudah lama menjadi penggemar MotoGP. Saya ingat balapan klasik Rossi vs Nicky Hayden, dan saya pikir orang-orang ini pahlawan bagi saya. Keren abis," ujar Marco Beltrami.

Adapun CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta menyatakan sangat menantikan musik baru MotoGP. Musik itu akan mencerminkan DNA MotoGP sekaligus memberikan identitas nyata bagi jutaan penggemar di seluruh dunia.

"Bekerja dengan komposer Hollywood yang dihormati dan diakui secara global sungguh luar biasa," ucapnya.

MOTOGP | JOBPIE

