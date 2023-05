BG Indonesia Luncurkan 3 Produk Cairan Perawatan Mobil Hybrid

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BG Indonesia (PD Karya Prima Utama) secara resmi meluncurkan produk chemical untuk perawatan mobil hybrid, yakni Hybrid Performance Service Kit. Cairan tersebut diproduksi dan diimpor langsung dari pabrik pusat BG di Wichita, Amerika Serikat.

Produk cairan perawatan mobil hybrid ini sengaja dihadirkan setelah mulai banyaknya kendaraan berjenis Hybrid Electirc Vehicle (HEV) di Tanah Air. Cairan tersebut diklaim sangat cocok digunakan oleh pengguna mobil hybrid di Indonesia, karena kondisi cuacanya yang panas.

Senior Technical Support Specialist BG Indoensia Ryan Weems menjelaskan bahwa mesin mobil hybrid juga perlu mendapatkan perawatan. Jika tidak dirawat dengan baik, kata dia, maka dapat menimbulkan berbagai masalah pada komponen tersebut.

“Produk ini dapat mmbersihkan komponen piston ring dan piston dengan adanya unsur deterjen, sehingga membuat mesin lama menjadi seperti mesin baru,” kata Ryan dalam acara peluncuran produknya hari ini, Kamis, 25 Mei 2023, di Jakarta.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa mesin hybrid yang tidak selalu bekerja dapat menyebabkan bahan bakar tertimbun di dalam tangki. Kondisi itu bisa menimbulkan uap air di tangki bensin akibat kondensasi, yang membuat bahan bakar teroksidasi sehingga menyebabkan korosi pada mesin.

Hybrid Performance Service Kit sendiri hadir dengan tiga rangkaian produk, yakni BG Platinum 44K for Hybrids, BG Advanced Formula MOA for Hybrids, dan BG EPR for Hybrid. Tiga produk tersebut diklaim dapat merawat mobil hybrid sehingga terbebas dari berbagai masalah komponen mesin.

BG Platinum 44K diklaim mampu bekerja untuk membersihkan deposit karbon di injektor dan ruang bakar, memgatasi tarikan lamban, serta merawat katalik konverter dan oksigen sensor. Lalu BG EPR berfungsi untuk merestorasi engine power dan performance, merestorasi kompresi dan performa i-VTEC/VVTi/vvt, serta diklaim aman karena tidak mengandung solvent.

Sedangkan untuk produk BG Advanced Formula MOA dapat memingkatkan performa dan life time mesin, mengurangi konsumsi atau penguapan oli mesin, menghambat timbulnya lumpur oli, serta meningkatkan proteksi gesekan.

