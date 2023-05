Bos Formula E Ungkap Kemungkinan Seri Balap Mobil Listrik Digelar di Luar Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Co-Founder sekaligus Chief Championship Officer Formula E, Alberto Longo mengungkapkan kemungkinan balap mobil listrik Formula E seri Indonesia digelar di luar Jakarta. Atau bisa juga digelar di dua kota berbeda dalam sesi terpisah.

"Poin utamanya, kami ingin balapan dilakukan di ibu kota karena hal itu dianggap sangat representatif bagi negara. Tapi bukan tidak mungkin balapan bisa digelar di luar ibu kota," kata Alberto dalam konferensi pers pada Jumat, 26 Mei 2023.

Alberto mengatakan, jika ingin menggelar balap mobil listrik di luar ibu kota, diperlukan persiapan, pengawasan, serta survei data yang lengkap. Selain itu, faktor penentu lain sebuah kota bisa menggelar balap Formula E adalah kondisi geografis dan ekonomi dari kota tersebut.

Pada seri balap Formula E, ada negara yang tidak menggelar balap di ibu kotanya, yakni Amerika Serikat. Pada balapan di AS dalam dua musim terakhir, balapan Formula E digelar di kota New York dan Portland, bukan di Washington DC yang merupakan Ibu Kota AS.

"Kedua kota itu sangat mendukung dari segi infrastruktur dan konsumennya juga potensial," kata Alberto.

Di tahun ini, perhelatan balap Formula E Jakarta akan digelar dalam dua seri atau double header pada 3 dan 4 Juni 2023. Ternyata, salah satu faktor yang membuat balapan di Jakarta digelar dua seri adalah kesuksesan penyelenggaraan Formula E Jakarta tahun lalu.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Alasan utamanya adalah karena tahun lalu merupakan keberhasilan besar. Ada lebih dari 60 ribu orang di acara itu. Dan masih banyak yang sebenarnya ingin datang juga,” kata Alberto.

Alberto mengatakan bahwa dengan digelarnya dua seri Formula E Jakarta, diharapkan jumlah penonton yang datang pun semakin banyak. Dengan demikian, peningkatan jumlah pengunjung tersebut dapat berdampak baik terhadap perekonomian.

Pilihan Editor: Sponsor Formula E Jakarta 2023 Masih Gelap

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.